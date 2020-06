Privée de prime Covid, une aide à domicile des Deux-Sèvres crie à "l'injustice"

Parmi les 300.000 aides à domicile de France, Pascale n'a jamais cessé de parcourir les petites routes de Cerizay, Cirière et du Pin pour aller faire la toilette et à manger aux personnes âgées et handicapées dont elle a la charge. Même au plus fort de l'épidémie de coronavirus, et alors qu'elle était pourtant dépourvue de moyens de protection, cette auxiliaire de vie a continué son travail et estime aujourd'hui légitime de recevoir la prime Covid.

Evidemment que nous sommes en colère. On est complètement oubliés. Comme tout le monde, on a eu la peur au ventre en allant travailler, mais on y est quand même allés

"Vous vous rendez compte qu'on utilise un masque à la journée ! Alors que l'on devrait en changer toutes les quatre heures, mais on n'a pas le choix, on est obligés d'économiser", témoigne Pascale.

Nous ne sommes pas reconnues et nous sommes sous-payées, rendez-vous compte que je ne touche que 1.100 euros par mois !

"Je serais la première à manifester dans la rue mais je ne peux pas. Je ne peux pas laisser ces personnes seules chez elles. Hors de question. Pendant le confinement, nous étions peut-être la seule présence dans leur maison."

Responsable de l'association Familles Rurales de Bressuire qui emploie des aides à domicile, Benoît Aristide partage la colère de ces auxiliaires de vie. "Déjà que l'essentiel des salariés sont au Smic, cette prime, ce petit coup de pouce, aurait été une reconnaissance du travail fait mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Comme toujours dans notre secteur, nous sommes les oubliés".

Le secteur médico-social à domicile étant à la charge des départements, ce sont les collectivités qui décident ou non de verser cette prime Covid aux aides à domicile. Le conseil départemental des Deux-Sèvres affirme être dans l'attente d'un éventuel geste de l'Etat.

En revanche, les départements de la Mayenne et de la Meurthe-et-Moselle vont verser une prime Covid aux auxiliaires de vie. Le conseil départemental de la Gironde a préféré de son côté opter pour une revalorisation du salaire horaire des aides à domicile.