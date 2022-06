Prix de l'alimentation animale : un délai supplémentaire accordé aux agriculteurs pour leur demande d'aide

Mathieu Thomasset / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Les agriculteurs touchés par la hausse des prix de l'alimentation animale, conséquence économique de la guerre en Ukraine, auront 12 jours de plus pour déposer leur dossier de demande d'aide, selon une information de France Inter ce vendredi. Ils obtiennent 12 jours supplémentaires.

Les intempéries ont repoussé les dépôts de dossiers

Les éleveurs et pisciculteurs auront jusqu'au 29 juin pour se signaler et pouvoir bénéficier des crédits du plan de résilience du gouvernement. Un délai supplémentaire lié aux intempéries, des orages de grêle à la vague de chaleur actuelle, qui ont valu à beaucoup d'agriculteurs des démarches administratives en plus. Elles ont pu retarder les dépôts de dossiers dans le cadre du plan de résilience.

Pour l'ensemble des agriculteurs, le ministère de l'Agriculture compte également mettre en place un mécanisme de prise en charge des cotisations sociales. Là, il s'agit de faire face à la hausse de l'ensemble des dépenses qui met en péril la trésorerie des exploitations, comme l'achat de carburants, des engrais, du gaz, de l'électricité ou même des emballages. Pour ce volet cotisations sociales, la date limite de dépôt des demandes sera fixée au 1er octobre. Les formulaires à remplir seront mis en ligne dans la journée, précise France Inter.