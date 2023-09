Prix cassés, petits plaisirs et inflation : la braderie de Biarritz fait le plein

Initialement prévue du vendredi 22 au dimanche 24 septembre, la Braderie de Biarritz a seulement débuté le samedi 23, en raison des conditions climatiques défavorables. Elle a lieu également ce dimanche entre 9h et 19h, de quoi faire de bonnes affaires pendant 48h.

Après la pluie du samedi matin, vient le beau temps. Il y a du monde dans les rues du centre-ville de Biarritz qui profite de la braderie. Affairée entre deux portants, Corine regarde les pulls et les doudounes pour cet hiver. "La doudoune est à 49 euros, ça vaut le coup, c'est une super doudoune ! Le pull est à 25 euros, ça vaut le coup aussi !" Sourit-elle.

Un peu plus loin Anne et son amie Joëlle ont trouvé "un beau manteau pour la pluie à moitié prix. 220 euros au lieu de 450 euros", avoue Anne. "Pour ma part j'ai trouvé trois pantalons à 80 euros au lieu de 300 euros", explique Joëlle.

La braderie de Biarritz a lieu les 23 et 24 septembre © Radio France - Eloïse Roger

"Au départ on vient juste pour une paire de chaussures..."

-40%, -50% parfois même -70% sur certains stands. Forcément, ça donne envie. Marc ne rate pas une braderie à Biarritz, c'est ici qu'il fait le plein de vêtements en famille. Il a les bras chargés de sacs. "Au départ on vient juste pour une paire de chaussures et puis on repart avec des pulls, un manteau pour ma compagne, un cadre pour la maison, c'est l'escalade !" Lance-t-il.

Esteban et sa maman sont un peu dans le même cas. Ils devaient juste acheter un imperméable. "On a trouvé l'imperméable mais ma mère s'est acheté un manteau en plus et moi un pull, c'est un petit plaisir supplémentaire", raconte le jeune homme. "Je pense que ces prix-là peuvent pousser à consommer surtout en cette période d'inflation", poursuit-il.

Les clients étaient au rendez-vous ce samedi après-midi à la braderie de Biarritz © Radio France - Eloïse Roger

Se faire plaisir en regardant les prix

Les clients consomment oui, mais avec modération. Vincent est responsable d'une boutique de vêtements dans le centre-ville de Biarritz. Selon lui, cette année, les clients font plus attention à leur porte-monnaie. "Les gens se font plaisir mais ils font attention à ce qu'ils prennent, ils sont très regardant sur le prix, la remise et ils font attention au nombre d'articles qu'ils prennent. Ils privilégient les petites pièces comme les t-shirts. On sent que le panier moyen est en baisse." Un panier moyen qui passe de 100 à 80 euros en moyenne chez ce commerçant.

La braderie se termine à 19h ce dimanche. Près de 150 boutiques y participent.