Prix au supermarché : "ce n'est plus à l'agriculture de tout supporter" dit un laitier en Dordogne

"C'est très loin de ce qu'il faut", soupire Pierre Veyssi, le président de la fédération des producteurs de lait en Dordogne. Ce mardi, les supermarchés et leurs fournisseurs ont clôturé leurs négociations tarifaires annuelles. D'après les premiers chiffres annoncés, les grandes surfaces acceptent en moyenne une hausse de 3% à 4% des prix, pour compenser l'augmentation du coût des matières premières. Un geste bien "insuffisant" pour Pierre Veyssi, qui était l'invité de France Bleu Périgord ce mercredi. Selon lui, les charges des producteurs de lait ont augmenté de 30%. Le prix du carburant a "doublé", celui des protéines aussi et le coût des engrais a "triplé".

Une hausse annoncée de 3% à 4% en moyenne pour les fournisseurs

"Depuis trente ans je vends mon lait au même prix", s'indigne le laitier, installé à Beaumont du Périgord. "On a habitué le consommateur à des promotions et toute la marge est captée par la grande distribution, poursuit-il. Ce n'est plus à l'agriculture de supporter ces prix bas pour le consommateur." La loi Egalim 2, votée récemment, doit pourtant assurer un revenu décent aux agriculteurs mais selon Pierre Veyssi elle n'est pas assez contraignante.

La crainte de pénurie à cause de la guerre en Ukraine

Les producteurs laitiers de Dordogne sont aussi inquiets à plus long terme, à cause des conséquences de la guerre en Ukraine. "On pense qu'on va manquer d'un certain nombre de produits pour faire tourner nos fermes, l'Ukraine est un grand fournisseur d'engrais", explique Pierre Veyssi. En attendant, les producteurs laitiers de Dordogne comptent bien continuer leurs manifestations dans les supermarchés, pour dénoncer les prix pratiqués par la grande distribution.