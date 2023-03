Prix de l'eau : comment est-il fixé et pourquoi va-t-il très probablement augmenter ?

En France, l'eau en elle-même est gratuite. Ce que l'on paie, ce sont les services qui permettent d'accéder à l'eau potable (pomper, traiter, surveiller, transporter, distribuer) et d'assainir cette eau, une fois utilisée (récupérer, traiter, puis rejeter dans la nature). Pour que ces services fonctionnent, il faut des infrastructures : des tuyaux, des ponts, des châteaux d'eau etc. Infrastructures qu'il faut construire et entretenir. À ces coûts, s'ajoutent ceux des intrants chimiques dont on peut avoir besoin pour traiter l'eau, le coût de l'énergie pour pomper et transporter l'eau, ainsi que le coût des salaires des employés des services concernés.

Comment est calculé le prix de l'eau ?

Toutes ces charges devraient être incluses dans le coût global de l'eau et se répercuter, en théorie, sur la facture que vous recevez dans votre boîte aux lettres. Car il existe un principe fondamental en France : l'eau paie l'eau. C'est-à-dire que, de la même manière qu'il est interdit de faire des bénéfices sur l'exploitation de l'eau (sauf à justifier d'un investissement pour entretenir le réseau), en France, l'impôt local ne paie pas l'eau. À elle seule, la facture d'eau doit pouvoir tout financer : l'eau potable, l'assainissement et les investissements nécessaires à l'entretien du réseau.

Sauf que ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Déjà parce que l'eau est un produit local. Contrairement à l'électricité, dont vous ne connaissez jamais la provenance lorsque vous allumez votre ampoule dans le salon, l'eau vient de votre territoire, près de chez vous. Chaque territoire étant différent, l'eau est donc un produit local qui a un prix local, dépendant des particularités.... locales ! Les prix diffèrent donc selon si votre commune dépend d'une source souterraine, superficielle, de qualité biologique et microbiologique satisfaisante, déjà filtrée naturellement... ou non, ainsi que des contraintes techniques pour pomper cette eau.

L'eau potable, moins chère dans le sud qu'en Bretagne

Les régions où l'eau est la plus chère ne sont donc pas nécessairement celles auxquelles on s'attend. Dans la région PACA (Provence-Alpes-Côte-d'Azur), par exemple, le prix du m³ d'eau potable était en moyenne d'1,99€ TTC au 1er janvier 2021, tandis que les habitants de Normandie paient 2,32€ TTC et ceux de Bretagne ont les tarifs les plus élevés du pays avec une facture à 2,46€ TTC. Ceux qui paient l'eau potable le moins cher sont les habitants d'Île-de-France, avec un mètre cube d'eau potable à 1,97€ TTC. Le prix de l'assainissement est, lui aussi, différent d'une région à l'autre, avec une facture d'assainissement la plus élevée pour les habitants des Hauts-de-France (2,86€ TTC) et la plus faible pour la Corse (1,68€ TTC). *

* Le prix de l'eau en France (potable et assainissement), au 1er janvier 2021, selon les données de l'Observatoire national des services d’eau et assainissement. - Sispea - https://www.services.eaufrance.fr

CARTE INTERACTIVE - Retrouvez toutes les données du Sispea dans leur carte interactive des prix de l'eau

Des travaux urgents

La deuxième raison pour laquelle, en France, notre facture d'eau ne reflète pas aujourd'hui le prix réel de l'eau, quel que soit notre commune, c'est que l'État a longtemps subventionné les travaux d'entretien du réseau d'eau, jusqu'à 80% de subventions il y a une dizaine d'années. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les travaux de renouvellement ne sont plus subventionnés qu'à hauteur de 30 à 50%, dans le meilleur des cas.

Or ce réseau vieillit et s'abîme. Sur les 900.000 kilomètres de canalisations qui composent le réseau d'eau potable en France, 60% a été posé dans les années 1970 , selon l'Office français de la biodiversité et l'Inrae. Aujourd'hui, près d'un milliard de m³ sont perdus chaque année, soit 20% de la production annuelle. Avec la raréfaction de la ressource, les sécheresses à répétition et le réchauffement climatique, il y a donc urgence à renouveler ce patrimoine.

Le taux moyen de renouvellement du réseau en France (AEP et AC) est aujourd'hui de 0,67%. C'est très insuffisant, "cela représente en moyenne, un renouvellement tous les 100 à 150 ans" explique Natacha Angeletou, consultante chez Altério, un bureau d'étude en charge de l'ingénierie de l'eau, "alors que la durée de vie d’une canalisation est de 80 ans environ, au maximum. Un tuyau ne peut tout simplement pas rester étanche plus de 100 ans !" explique-t-elle. "Il faudrait, au minimum, passer à un taux de renouvellement de 1% à 1,2%" alerte-t-elle.

"L'eau paie l'eau", mais pas assez

Mais cela coûte cher : pour financer ce renouvellement, il faudrait augmenter le prix de l'eau et donc... la facture des administrés. Qui établit cette facture ? En France, l’organisation de la distribution de l’eau potable relève des communes depuis le 19e siècle et donc, de la mairie. Celles-ci peuvent cependant choisir de gérer seules, de se regrouper en syndicats intercommunaux ou de déléguer la gestion à des entreprises privées (Veolia, Suez et Saur étant les trois principales en France). Quel que soit le mode de gestion choisi, augmenter le prix de l'eau devient donc immédiatement une décision politique, souvent largement impopulaire, et de "nombreux élus locaux s'y refusent encore" note Natacha Angeletou.

Pourquoi le prix va-t-il augmenter ?

Pourtant, qu'on le veuille ou non, le prix de l'eau va très probablement augmenter, partout sur le territoire français, dans les prochains mois et les prochaines années. Déjà l'énergie coûte 10 à 30% plus cher depuis le début de la guerre en Ukraine . Or beaucoup d'élus n'ont pas encore répercuté la hausse du prix de l'énergie sur le prix de l'eau et puisent dans le budget de leurs communes pour compenser. Intenable sur la durée, sauf à s'endetter.

Même pour les gestionnaires les plus vertueux, qui avaient déjà fait le choix d'augmenter le prix de l'eau pour permettre de financer les travaux de renouvellement du réseau de distribution, la situation est difficile. À Saint-Siméon-de-Boissieux, en Isère, par exemple, le maire et sa communauté de communes ont choisi d'augmenter la facture de leurs administrés de 6% l'an dernier, mais cette augmentation risque fort d'être absorbée par l 'inflation impressionnante de 14,43%, qui a touché la France en un an .

Enfin, à partir de 2026, les communes ont l'obligation de transférer la compétence de la gestion de l'eau à l'échelon supérieur : à savoir, communauté de commune, d'agglomération ou syndicat de l'eau. Au moment du transfert de cette responsabilité, le prix n'évoluera pas forcément, mais on peut légitimement supposer que les communautés de communes se retrouvent forcées d'ordonner les travaux d'entretiens face à l'état des lieux désastreux du réseau d'eau. Et il faudra donc bien financer ces travaux. Augmenter le prix de l'eau restera, certes, un choix du gestionnaire, mais un choix plus que probable, car absolument nécessaire.

* Chiffres datant du 1er janvier 2021, selon l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement, le Sispea.