Prix de l'eau : une facture en baisse pour 4,7 millions de personnes en Ile-de-France

Île-de-France, France

Si vous faites partie des 151 communes franciliennes alimentées en eau par le SEDIF (Syndicat des eaux d'Ile-de-France), vous allez voir votre facture d'eau baisser.

Une baisse de 10 centimes par mètre cube

Le SEDIF n'est pas présent à Paris mais il alimente 4,7 millions de personnes qui habitentprincipalement dans le sud, l'est et le nord de l'Ile-de-France. Le Syndicat des eaux vient de baisser le prix de l'eau qu'il distribue de 10 centimes par mètre cube.

La baisse est effective depuis le 1er janvier 2020. Le mètre cube d'eau coûte désormais à l'usager 1,30 euros.

Une personne consomme environ 50 mètres cubes par an. Pour une famille de 4 personnes cela représente donc environ 20 euros d'économie par an.

Comment le SEDIF a-t-il réussi à faire baisser le prix de l'eau ?

Le SEDIF, qui achète l'eau à Véolia, avait toutes les cartes en main pour négocier une baisse du prix de l'eau.

Le SEDIF est "le plus gros contrat en France et dans le monde de Véolia", mastodonte dans les domaines de l'environnement et de l'eau, indique Christophe Perrod, directeur général des services techniques du SEDIF, à France Bleu Paris

"Donc, quand les élus du SEDIF et son président André Santini négocient, ils (les négociateurs de Véolia ) écoutent. Le facteur clef c’est que les ventes d’eau et les demandes en eau ont rebondi et ont augmenté aussi bien sur notre périmètre que chez nos voisins qui nous achètent de l’eau en gros. Et ces volumes donnent une marge de manœuvre économique dont notre président souhaite faire bénéficier ses abonnés".

Pour cette baisse de 10 centimes, le SEDIF contribue pour 3 centimes et Véolia pour 7 centimes, précise Christophe Perrod.

Du gagnant-gagnant

Les ventes d'eau augmentent, le chiffre d'affaires suit la même courbe, explique aussi Christophe Perrod, donc on peut baisser les prix. Il rappelle qu'onest "le service public des 151 communes qui nous constituent, on n'a pas vocation à garder cet argent au contraire on doit le rendre à nos abonnés et on a fait en sorte que Véolia participe fortement à ce retour", sous-entendu : si Véolia veut qu'on continue à travailler ensemble.

Le SEDIF a passé un contrat de 12 ans avec Véolia et il "arrive à échéance dans trois ans ", rappelle Christophe Perrod.