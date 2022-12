Prix de l'électricité : les bouchers du Finistère craignent de devoir fermer boutique

Il y a un précédent, et c'est ce qui montre que ce n'est pas impossible. Et si, comme l'une des boulangeries de l'île de Groix, les bouchers et charcutiers devaient fermer boutique ? "Oui, très rapidement", répond d'emblée, Patrick Tanguy, co-président de Fédération des bouchers du Finistère.

Ils font face à une très forte hausse du prix de l'énergie et les plus grosses ne sont pas protégées par le bouclier tarifaire. Il ne protège que les très petites entreprises, de moins de 10 salariés, deux millions d’euros de chiffre d’affaires et ayant un compteur électrique d’une puissance inférieure à 36 kVA. Pour certains, la facture vient d'être multipliée par trois, et il faudra débourser plus de 60.000 euros d'électricité par an.

Patrick Tanguy, boucher à Trégunc et co-président de la Fédération des bouchers du Finistère regrette de ne pas avoir de réponse globale du gouvernement à leurs inquiétudes. Il a fait partie des manifestants le 29 novembre à Paris. "Ce qui m'étonne, c'est le manque de réactivité des pouvoirs publics. Tout le monde dit que c'est une catastrophe, mais on met du temps à nous répondre. Nous avons remonté toutes les factures au gouvernement qui étudie au cas par cas ce qui peut être fait. Mais ce n'est pas au cas par cas que ça doit être fait, il faut réagir. Le gouvernement est prêt à prendre 20 à 25% des grosses factures à sa charge, mais ce n'est pas suffisant. "

