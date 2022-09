Prix de l'énergie : les entreprises vendéennes demandent de l'aide

Face à la flambée des prix de l'énergie la Première ministre en a appelé à la sobriété et à la solidarité européenne pour "éviter les coupures" cet hiver et a plafonné les prix du gaz et l'électricité à 15% en 2023. Les aides aux entreprises dépendront de leur consommation. Réactions en Vendée.

La hausse des prix de l'électricité et du gaz sera limitée à 15% l'an prochain a annoncé ce mercredi la Première ministre Elizabeth Borne. Et ce grâce au bouclier tarifaire qui sera maintenu en 2023 pour les ménages et les petites entreprises. Soit une hausse en moyenne de 25 euros par mois pour les foyers qui se chauffent au gaz. L'Etat paiera le reste de la facture estimée à 16 milliards d'euros. Par ailleurs un chèque énergie exceptionnel entre 100 et 200 euros sera versé d'ici la fin de l'année aux 12 millions de foyers les plus modestes. Le gouvernement appelle aussi chacun à la sobriété choisie pour éviter des mesures plus contraignantes cet hiver.

Une facture de 185.000 euros par an à 800.000 euros

"Malheureusement, je crains que l'on n'échappe pas au pire - juge Jean-Eudes du Mesnil, secrétaire général de la CPME (la Confédération des petites et moyennes entreprises) - Ce bouclier, c'est seulement un tiers des PME qui y ont accès et ça ne porte que sur l'électricité, et pas sur le gaz". En Vendée à Foussais-Payré près des Fontenay-le-Comte la cueillette de pommes et poires bat son plein aux Vergers Aubineau, des fruits qu'il faudra bien stocker en chambre froide. Delphine Teixeira gère les comptes: "Le gaz et l'électricité représentent 185.000 euros par an, si le nouveau contrat s'applique maintenant on passerait à 800.000 euros de charges par an, c'est impossible à payer, c'est forcément la fin de l'exploitation si on applique ces tarifs-là." L'aide de l'Etat est donc vitale pour cette PME.

Baisser le chauffage dans les bureaux ne suffira pas. David Soulard

Les aides seront versées aux entreprises dont le gaz et de l'électricité pèse plus de 3 % de leur chiffre d'affaire. David Soulard directeur général des meubles Gautier fabriqués à Le Boupère près de Pouzauges est donc prudent: "Le fameux 3 % est important car aujourd'hui la facture d'électricité chez Gautier est de 2 % du chiffre d'affaires, mais si je ne fais rien en janvier 2023 je serai à 6 ou 7 %, et c'est là où il y aura un problème". Pour ce dirigeant baisser le chauffage dans les bureaux ne suffira pas et puisque le gouvernement souhaite maintenir les capacités de production il n'exclue pas d'augmenter la production avant l'hiver et de stocker: "Si on nous dit cet hiver qu'il faut moins travailler, ça veut dire qu'il faut qu'on stocke plus avant l'hiver". Sa décision n'est pas encore prise.

David Soulard, directeur général de l'entreprise Gautier © Radio France - Yves-René Tapon

Reportage: les réactions de PME vendéennes Copier