Prix de l'énergie : "On a augmenté la baguette de cinq centimes", dit un boulanger de Dordogne

"La facture d'électricité a doublé", explique Guillaume Storini, boulanger à Coulounieix-Chamiers. A cause de la hausse des prix de l'énergie, il paye désormais 22 centimes le kilowattheure, contre 10 centimes auparavant. "Heureusement on s'est débarrassés du contrat de gaz", ajoute-t-il.

ⓘ Publicité

Baguette, chocolatine et croissant cinq centimes plus cher

"Tous les prix augmentent. Que ce soit les emballages, le sucre ou la farine", dit-il. Ses fournisseurs ont eux aussi répercuté ces hausses sur leurs prix, et le boulanger doit s'adapter. "On a augmenté la baguette de cinq centimes", c'est pareil pour la chocolatine, le croissant. Un panneau dans la boutique indique à la clientèle que la baguette coûte désormais 1, 20 euro, contre 1,15 euro auparavant. "C'est un palier qu'il faut franchir", ajoute le boulanger. Il espère revenir à des prix normaux après les fêtes, si le coût des matières premières comme le beurre baisse un peu.

"C'est inquiétant, après on est tous dans le même panier, donc on sait qu'on est pas les seuls nous, petits boulangers de Dordogne... C'est comme ça pour tous les artisans de France", conclut-il. A cause de ces hausses de prix, le boulanger a décidé de repousser les investissements qu'il avait prévus. Il voulait investir dans la chambre froide et agrandir la boulangerie de plusieurs mètres carrés. Il faudra attendre un peu.