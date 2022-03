Guerre en Ukraine : à Rouen, les boulangers face à la hausse du prix de l'énergie

Se dirige-t-on vers une augmentation du prix de la baguette ? Avec la guerre en Ukraine, les matières premières sont de plus en plus chères, les prix de l'énergie flambent, de l'électricité mais aussi du gaz. "On a eu 30% depuis 2019, 4% depuis le début de l'année, à un moment donné stop !", réagit Christophe Maugard, artisan boulanger dans le centre-ville de Rouen.

Les boulangers tâtonnent

Depuis plusieurs mois Christophe Maugard a du mal à se dégager une marge. "Aujourd'hui je travaille pour la TVA, je travaille pour mes salariés, pour payer toutes les charges, électricité, gaz, tout. Résultat final à la sortie on a 0. On peut tenir encore un tout petit peu mais à un moment donné on va dire stop", ajoute le boulanger.

Il avait déjà augmenté de cinq centimes le prix de sa baguette et de sa tradition en octobre dernier à cause du prix du blé et de l'énergie, déjà à l'époque. "Cinq centimes, il faut savoir que c'est pour payer les augmentations, on ne gagne rien à côté. Je ne peux pas continuer à augmenter les baguettes, ce n'est pas normal. Nous sommes en survie", renchérit-il.

De son côté Steve Canneviere réalise déjà quelques petites économies avant de jeter un œil sur ses prochaines factures. "Déjà le soir, j'éteins tout, la cafetière par exemple, chose que je ne faisais pas avant. Je débranche les multiprises", explique-t-il.

"J'ai un four ventilé qui contient sept plaques. Avant pour répartir la cuisson, je prenais trois plaques, je prenais le temps de bien cuire. Et là je force un peu le four, je mets cinq plaques, ça me permet de faire une économie de 20 minutes de four" dixit Steve Canneviere.