Prix de l'énergie : des mesures "électoralistes", dénoncent l'opposition et les associations de consommateurs

Après l'annonce de mesures, jeudi soir par le Premier ministre, pour contrer la hausse des tarifs du gaz et de l'électricité, les associations de consommateurs et les partis de l'opposition dénoncent des mesures électoralistes et insuffisantes, qui s'appliqueront jusqu'en avril.

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé, jeudi soir, "un bouclier tarifaire" avec le blocage du tarif réglementé du gaz jusqu'en avril et la limitation de la hausse de l'électricité, pour répondre à la flambée des prix de l'énergie. De nombreuses voix de l'opposition jugent ces mesures électoralistes, puisqu'elle s'appliquent jusqu'à l'élection présidentielle. Les associations de consommateurs estiment également ces mesures insuffisantes et réclament toujours une baisse des taxes sur l'énergie.

Une gestion électoraliste "qui ne trompe personne" pour l'UFC Que Choisir, la CLCV veut une baisse des taxes sur le gaz

"C'est une gestion assez électorale de dire qu'on verra ça au printemps, évidemment après les élections, ça ne trompe personne et ça n'est pas supportable de gérer les choses de cette façon", a réagi sur franceinfo Alain Bazot, président de l’UFC-Que Choisir. Pour lui, ces mesures "ne sont pas à la hauteur. C'est un faux bouclier parce qu'on ne fait que retarder le moment où le consommateur va payer. A la fois on gèle à un très haut niveau le tarif du gaz, puisqu'on n'a rien fait, et il n'y a aucun cadeau fait au consommateur puisqu'il va payer", estime-t-il.

L'électricité plus chère de 4%, "c'est une hausse élevée mais pas explosive comme on pouvait le craindre", a dit à l'AFP le délégué général de l'association de consommateurs CLCV, François Carlier. L'association regrette en revanche que Jean Castex n'ait pas annoncé de baisse de TVA sur le gaz, comme l'Espagne l'a fait sur l'électricité.

Les partis d'opposition dénoncent des "mesurettes électoralistes"

Le bouclier fonctionnera jusqu'en avril,"c'est-à-dire jusqu'aux présidentielles. Les augmentations, ça sera pour après!", a tweeté Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat.

Même ironie de la part du chef de file de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon : "Le plan Castex contre la hausse des prix c'est simple : vous lui donnez votre montre et il vous donne l'heure. Vous payez d'abord, ensuite vous paierez encore pareil".

"Les Français n'ont pas besoin de mesurettes électoralistes, mais d'une baisse réelle et durable du prix des énergies et de l'essence!", a réagi de son côté la candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen.

Avec ce gouvernement c'est vivre ou survivre, mais c'est surtout survivre - Fabien Roussel, candidat du Parti communiste à la Présidentielle

"Le gouvernement décide d'agir après et c'est vraiment se moquer du monde", a réagi sur franceinfo Fabien Roussel, député et candidat PCF à la présidentielle 2022. "Je n'ai pas entendu une bonne nouvelle", a-t-il déploré. "Ce gouvernement décide de bloquer les prix après la hausse qui va intervenir. Après que les Français aient enregistré une hausse des prix du gaz de 57% depuis le début de l'année, après des hausses successives des factures d'électricité et avec des petites pensions pour les retraites et des salaires qui n'augmentent pas."

Le candidat communiste a enfoncé le clou : "Avec ce gouvernement c'est vivre ou survivre, mais c'est surtout survivre. On ne sait pas ce que va être cet hiver, avec peut-être des vagues, de froid." Fabien Roussel a aussi rappelé qu'il demandait une baisse des taxes sur l'énergie : "Je suis très en colère parce que sur les factures de gaz et d'électricité il y a 30% de taxes prélevées par l'Etat. On peut décider dès aujourd'hui de baisser de 30% les factures de gaz et d'électricité et c'est ce que je demande depuis des mois à ce gouvernement.", a-t-il epxliqué. Pour lui, "Le compte n'y est pas du tout."

Cinq millions de consommateurs concernés

Le bond actuel des tarifs de l'énergie touche tous les pays européens, et s'explique par la très forte reprise économique, combinée à des stocks bas de gaz, et des livraisons jugées insuffisantes de la part de la Russie notamment. En France, sur environ 10 millions d'abonnés au gaz, trois millions paient le tarif réglementé et deux millions un tarif indexé sur ce prix.