Prix du gaz : Elisabeth Borne annonce la prolongation du "bouclier tarifaire" jusqu'à la fin de l'année

La Première ministre Elisabeth Borne a annoncé ce jeudi que le "bouclier tarifaire" serait prolongé jusqu'à la fin de l'année, dans le but de protéger les ménages de la flambée des prix de l'énergie, dont le gaz. "Nous avons décidé de le prolonger jusqu'à la fin de l'année et nous publierons d'ici la fin de la semaine le décret qui permet justement de prolonger le bouclier tarifaire", a-t-elle dit lors d'une visite dans un centre de commande national de gaz en Ile-de-France.

Le bouclier tarifaire avait été décidé à l'automne dernier par le gouvernement, et consiste en un gel du tarif réglementé du gaz, et donc normalement des offres de marché indexées sur ce tarif. En mai, le bouclier tarifaire avait été étendu aux logements dont le chauffage est collectif. Une extension concernant cinq millions de foyers supplémentaires, notamment les copropriétés ou logements sociaux. Si vous en bénéficiez, pour la saison 2021-2022, le prix de votre gaz sera ramené au tarif réglementé d’octobre 2021. L’aide sera directement versée par l’Etat aux fournisseurs d’énergie, qui devront la répercuter sur la facture de leurs clients.

La France dans une situation plus "favorable" que ses voisins

La France, qui se dit dans une situation plus "favorable" que ses voisins, compte sur des stocks de gaz remplis au maximum et sur un nouveau terminal méthanier dès l'an prochain pour faire face à la baisse des approvisionnements en gaz russe. "On assure le remplissage maximal de nos capacités de stockage. On vise d'être proche de 100% au début de l'automne", a annoncé également la Première ministre. "Nous allons lancer un nouveau terminal méthanier pour accroître notre capacité à nous approvisionner en gaz qui n'est pas dépendant de la Russie", a par ailleurs déclaré Elisabeth Borne.