Prix de l'énergie : Emmanuel Macron exhorte les Français à "être au rendez-vous de la sobriété"

Emmanuel Macron s'est entretenu en visioconférence avec son homologue allemand Olaf Scholz ce lundi au sujet de la crise énergétique qui frappe actuellement la France et l'Europe. Après avoir dressé un état des lieux, le chef de l'État a notamment appelé à réformer le marché européen de l'électricité et s'est prononcé pour des achats "groupés" de gaz russe. Il a également défendu le principe d'un mécanisme de "contribution européenne des opérateurs énergétiques", pour compenser la hausse des prix.

Gaz contre électricité

La France se prépare à livrer davantage de gaz à l'Allemagne, qui pourra, en retour, fournir de l'électricité si la crise énergétique le nécessitait cet hiver, a notamment annoncé Emmanuel Macron.

"L’Allemagne a besoin de notre gaz, et nous, nous avons besoin de l’électricité produite dans le reste de l’Europe, et en particulier en Allemagne", a expliqué le Président, en rappelant les défis auxquels est actuellement confronté le parc nucléaire français avec certaines centrales en maintenance.

"Nous allons contribuer à la solidarité européenne en matière de gaz et bénéficier de la solidarité européenne en matière d’électricité. (...) Nous allons finaliser les connexions gazières pour pouvoir livrer du gaz à l'Allemagne (...) s'il y avait un besoin de solidarité". De son coté, "l’Allemagne s’est engagée à une solidarité électrique à l’égard de la France et se mettra en situation (…) de nous apporter dans les situations de pics sa solidarité (…) en la matière", a-t-il dit.

Superprofits énergétiques : la France favorable à un "mécanisme de contribution européenne"

Alors que la mission flash sur la taxation des super-profits sera installée ce mardi, le Président s'est dit favorable à des mécanismes pour réduire les prix après les records historiques de cet été. "Nous défendons un mécanisme de contribution européenne (...) qui serait demandée aux opérateurs énergétiques", "dont les coûts de production sont très inférieurs au prix de vente sur le marché", a déclaré Emmanuel Macron évoquant "des bénéfices indus".

"Cette contribution pourrait ensuite être reversée aux États pour financer leurs mesures nationales ciblées", a-t-il suggéré alors que la Commission européenne prépare son propre plan de réforme. Emmanuel Macron a aussi appelé de ses vœux des "mesures de lutte contre les pratiques spéculatives".

Achats "groupés" et plafonnement du prix du gaz russe

Le président de la République s'est également prononcé pour "des pratiques d'achat commun du gaz" en Europe pour acheter "moins cher", et s'est dit favorable au plafonnement du prix du gaz russe livré par gazoduc. "Si la Commission venait à décider de mettre un plafond au prix du gaz acheté à travers les gazoducs à la Russie, la France soutiendra une telle mesure", a-t-il assuré.

Le besoin d’un nouveau gazoduc entre l’Espagne et la France n’est "pas évident"

Interrogé sur le besoin d’un nouveau gazoduc entre l’Espagne et la France, Emmanuel Macron a assuré être "pour développer toutes les interconnexions qui ont du sens" et "favorable à continuer d’intensifier les connexions et les interconnexions électriques entre la France et l’Espagne".

Cependant, en ce qui concerne les connexions gazières, le chef de l'État a rappelé que, dans la période de stress – c’est-à-dire en février –, les deux gazoducs existants entre l’Espagne et la France sont utilisés à 53 % de leur capacité, la France exportant vers l’Espagne. En pleine "crise gazière, nous ne sommes pas en train de saturer les connexions existantes, et il n’y a pas un besoin de l’Espagne d’exporter ses capacités gazières vers la France, puisqu’elle en importe au moment où je vous parle. Je ne comprends pas le problème à court terme qu’on essaie de résoudre", a-t-il asséné.

Appel à la "sobriété"

S'adressant enfin aux Français, Emmanuel Macron a appelé les citoyens à "être au rendez-vous de la sobriété" pour éviter les rationnements cet hiver en réalisant 10% d'économies énergétiques. "La solution est dans nos mains", a insisté le chef de l'État, appelant à "changer les comportements" comme celui de "mettre la climatisation un peu moins fort" et "le chauffage un peu moins fort que d'habitude" lorsqu'il fera froid, citant la température de 19 degrés.

"Si on voit qu’on n’est pas au rendez vous (…) à ce moment-là, on se posera la question “est-ce qu’on doit être plus contraignant ? Et ce qu’on doit mettre des mesures de contrôle, des mesures pour commencer à aller vers de la stratégie, soit de contrainte, soit de rationnement ?” Ça, cette deuxième étape, je pense que encore une fois, c’est entre nos mains. Si nous sommes tous responsables (…) tout porte à croire que l’on n’atteindra pas ce deuxième seuil. Mais en tout cas, il y a ensuite un deuxième seuil où on a la sobriété contrainte. Je ne veux pas qu’on commence par là parce que je préfère jouer sur la responsabilité."