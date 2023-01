Prix de l'énergie : entre 1.000 et 2.000 artisans manifestent à Paris pour réclamer des aides au gouvernement

Pancartes et baguettes dans les mains, ils ont dénoncé l'explosion des prix de leurs factures. Entre 1.000 et 2.000 artisans ont manifesté ce lundi à Paris selon le reporter de franceinfo sur place. Le cortège s'est élancé de la place de la Nation avant de se rendre aux fenêtres du ministre de l'Économie Bruno Le Maire, à Bercy. Une manifestation organisée à l'appel du "Collectif pour la survie des boulangeries" , une profession qui subit de plein fouet la hausse des prix de l'énergie, pour demander "un bouclier tarifaire pour tous" face à l'augmentation du coût de l'énergie. De nombreuses boulangeries ont déjà mis la clé sous la porte partout en France.

Des factures qui explosent

Dans le cortège, Sévérine, une boulangère de la Meuse, a vu sa facture d'électricité multipliée par 4 : "On était entre 800 et 1.000 et on va arriver entre 3.500 à 4.000 euros de facture. Comment on fait ? On licencie un boulanger. On en a un qui s'en va le 6 février" se désole-t-elle au micro de franceinfo. "On fait quoi ? On nous a oubliés ? Pendant le Covid, on était là, on a ouvert pour nos clients et aujourd'hui tout va couler pour une histoire d'électricité ? Il faut agir !" s'agace Séverine. Interrogé par l'AFP, Mickael François, boulanger dans le Maine-et-Loire, est venu accompagné de son apprenti. "J'ai déjà dû licencier mon unique employé et dans ces conditions-là, je ne peux pas prolonger mon apprenti (...) et je vais tout simplement devoir déposer le bilan", a confié l'artisan, dépité.

Karine, boulangère dans l'Eure-et-Loir pointe du doigt la lourdeur des procédures pour toucher les aides : "Le site est incompréhensible, ma comptable s'est retirée de l'affaire".

"Bouclier tarifaire pour tous les artisans"

Le collectif estime insuffisants les dispositifs d'aide mis en place par l'exécutif , comme l'amortisseur électricité, le guichet d'aide au paiement des factures de gaz et d'électricité, le report du paiement des impôts et des cotisations sociales ou encore la résiliation sans frais des contrats d'énergie les plus exorbitants. Les manifestants demandent aussi un élargissement du bouclier tarifaire. Il est ouvert aux très petites entreprises (moins de 10 salariés et chiffre d'affaires annuel inférieur à 2 millions d'euros) dont le compteur électrique affiche une puissance de moins de 36kVA. Les boulangers en sont de fait exclus, en raison de la consommation des fours.

La confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie n'avait pas appelé à manifester, satisfaite du dialogue en cours avec le gouvernement et des dispositifs en place, bien que ceux-ci soient encore peu connus des entreprises.

Les manifestants ont réclamé un "bouclier tarifaire pour tous les artisans" dans le cortège parisien © AFP - QUENTIN DE GROEV

Des boulangeries ont déjà fermé en France

Incapables de faire face à l'explosion des prix de l'énergie, des boulangeries ont déjà fermé leurs portes partout en France. En Dordogne par exemple, la boulangerie de Marsaneix est close depuis le 31 décembre, celle de La Rochebeaucourt-et-Argentine aussi a mis la clé sous la porte. À Vieux-Charmont (Doubs), le rideau de la boulangerie est tombé. Pour se procurer du pain, il faut désormais franchir la porte du bar-tabac. Ces exemples se multiplient un peu partout dans le pays.