Prix de l'énergie : exaspéré, un maire gardois écrit à Emmanuel Macron et postule à la direction d'EDF

Le maire de Bellegarde, Juan Martinez, a ouvert jeudi dernier l'offre d'EDF pour les deux années à venir et il a bien failli tomber de son fauteuil. "C'est une inflation de 250% pour l'électricité et autant pour le gaz" reconnait l'élu socialiste. La facture sera donc très salée. "C'est 600.000 euros de plus pour la commune. On va passer de 300.000 euros par an à près d'un million d'euros" s'agace le président de la communauté de communes Beaucaire Terre d'Argence.

"J'ai malheureusement signé le marché, car sinon, on me coupait le courant le 1er octobre. Cela voulait dire la fermeture des écoles, du gymnase, du pole socio-culturel. Ce n'est pas possible." - Juan Martinez

Le maire de Bellegarde refuse d'augmenter les impôts pour compenser cette hausse du prix de l'électricité et pointe du doigt EDF. "L'État est actionnaire majoritaire d'EDF à 83%. Donc, je demande qu'EDF prenne en considération les collectivités et que l'État mette en place un tarif acceptable" précise Juan Martinez.

Un courrier adressé à Emmanuel Macron

Pour dénoncer cette situation, Juan Martinez a pris la plume et a écrit ce lundi au président de la République, Emmanuel Macron. "Si on a plus de marge de manœuvre, on ne pourra plus investir. Aujourd'hui, 70% de l'investissement public civil est porté par les collectivités" affirme-t-il. Exaspéré, le maire de Bellegarde a également fait acte de candidature dans son courrier.

"Je postule à la tête de la direction d'EDF. Je ne serai pas pire qu'un autre." - Juan Martinez

En attendant une réponse du chef de l'État, le maire de Bellegarde annonce que sa commune va mettre en place un plan de sobriété énergétique, lequel viendra en complément des mesures déjà mises en place depuis quatre ans. Parmi elles, la diminution de la puissance de l'électricité de 30% entre 23h et 5h du matin.