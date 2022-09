Prix de l'énergie : "Je suis très inquiet" alerte le président du conseil départemental de Vendée

Face à la hausse des prix de l'énergie, le président du conseil départemental de Vendée, Alain Leboeuf est très pessimiste. Il demande un bouclier tarifaire pour les collectivités et les entreprises et n'exclue pas de devoir baisser le chauffage dans les collèges.

"Nous allons vers des difficultés comme aucun vendéen et français n'en n'est conscient". Le président du conseil départemental de Vendée Alain Leboeuf, entouré notamment de chefs d'entreprises, s'est montré très pessimiste ce vendredi 2 septembre, au moment même où Emmanuel Macron réunissait un conseil de défense sur la crise énergétique.

La flambée des coûts de l'énergie pour les entreprises et les collectivités, qui contrairement aux particuliers ne bénéficient pas de tarifs réglementés, sera impossible à absorber. "Nos budgets vont exploser" prévient encore Alain Leboeuf qui n'exclue pas de devoir baisser le chauffage dans les collèges vendéens. "Très clairement nous allons voir avec les principaux de nos collèges comment nous pouvons diminuer d'un ou deux degrés. Il faudra aussi informer les familles pour que les élèves viennent avec un gilet supplémentaire".

Alain Leboeuf se veut aussi rassurant. "Il ne sera pas question, en revanche, de toucher à nos aînés dans les Ehpad. Les établissement sont aussi gérés par les départements."

Sur le marché de gros, les prix de l'énergie ont en effet explosé suite notamment à la guerre en Ukraine. Ceux de l'électricité pour 2023 ont battu la semaine passée un record pour la France, atteignant plus de 1.000 euros le mégawatt/heure (MWh), contre environ 85 euros le MWh il y un an.

Une facture de 24 à 150 millions d'euros pour les collectivités vendéennes

Les entreprises et les collectivités demandent donc la mise en place d'un bouclier tarifaire. Laurent Favreau, président du Sydev qui achète l'énergie pour les collectivités de Vendée, a fait les comptes. "En 2021 le marché c'était 24 millions d'euros. En 2022 ce sera 38 millions d'euros et avec les derniers chiffres connus sur le marché mondial pour 2023 ce serait 150 millions d'euros. On est face à quelque-chose qui n'est même pas envisageable pour les collectivités (...) Dans l'urgence on a déjà fait beaucoup d'efforts sur l'éclairage public, la consommation de nos bâtiments, pour réduire les consommations sur les terrains de foot, les salles de sport, les piscines. Cela permettra de passer l'hiver 2022, mais cela ne réduire pas assez les factures".

Anne-Marie Coulon, maire de Mouzeuil-Saint-Martin et présidente de l'association des maires de Vendée ne cache pas non plus son inquiétude. "Pour une petite commune comme la mienne on passerait d'un budget de 25.000 euros à 100.000 euros, c'est intenable".

Chez le spécialiste du canard, Ernest Soulard, la hausse de la facture de gaz et d'électricité est aussi exponentielle. "On passe de 2,5 millions d'euros en 2022 à 11 millions d'euros en 2023 si on signe le nouveau contrat, sur la base d'un prix à 600 euros du mégawatt heure d'électricité", explique Magali Panau, directrice générale déléguée d'Ernest Soulard.

C'est un appel au secours. - Alain Leboeuf

Alain Leboeuf, le président du conseil départemental de Vendée, en appelle donc au gouvernement. "Il nous faut absolument un prix régulé pendant cette période transitoire compliquée, et j'appelle le gouvernement à nous entendre, ce n'est surtout pas une critique, c'est un appel au secours".