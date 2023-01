Prix de l'énergie : La chambre des métiers de Dordogne tente de recenser les artisans en difficulté

Les boulangers ne sont pas les seuls à subir de plein fouet la hausse des prix de l'énergie . Nombreuses sont les entreprises en difficultés. Pour tenter de les aider, la chambre de métiers de Dordogne demande de l'aide aux maires.

"Son entreprise, c'est son enfant", en Dordogne, comment repérer les artisans en difficulté?

Didier Gouraud, le président de la chambre de métiers est lui aussi artisan : boucher. Lui aussi a des factures démesurées. "On a alerté la préfecture. On a appelé tous les artisans boulangers de Dordogne pour faire remonter les problèmes qu'ils rencontrent. Mais on a 16.000 artisans en Dordogne, on peut pas tous les appeler."

La CMAI24 a l'idée de s'aider des maires, proches de leur territoire, qui connaissent, parfois personnellement, les artisans. "C'est pour cela qu'on leur a envoyé un courrier, explique Didier Gouraud. Pour qu'ils nous fassent remonter les entreprises en difficultés dans leurs communes. Comme ça on peut les rencontrer pour voir ce qu'on peut faire pour elles."

Un numéro d'appel de détresse existe déjà : le 0 805 950 006. Il a été mis en place pendant le Covid mais il fonctionne toujours. Le problème explique le président de la chambre de métiers, c'est que certains chefs d'entreprises ne veulent pas demander d'aide, par pudeur.

"Un artisan, il y met tout dedans, ses salariés, sa famille, lui-même. Son entreprise, c'est son enfant. De voir que ça ne va pas, ça pourrait être reconnaitre qu'il n'a pas fait son travail comme il faut. Il pourrait se sentir coupable alors qu'il ne l'est pas!"

"Moi je ne demande pas à sauver des entreprises en difficultés. Je demande simplement que tous ceux qui ont besoin d'énergie puissent travailler correctement, en payant le kilowattheure à un prix correct" - Didier Gourraud

"Il y a un certain nombre de facteurs qui se cumulent en ce moment, reconnait le président de la CMAI24 : hausse des matières premières, les coûts salariaux, la montée du prix de l'énergie. Les artisans ne peuvent pas répercuter sur le prix de vente. Il y a beaucoup de convergences pour dire que ce n'est pas extraordinaire pour nos artisans."