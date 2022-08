Prix de l'énergie : la communauté de communes du Pays de l'Or contrainte de fermer ses piscines à la rentrée

"Ça fait exploser le budget", explique Stéphan Rossignol, le président de la communauté de communes du Pays de l'Or et maire de la Grande-Motte. En septembre, les quatre piscines intercommunales (la Grande-Motte, Palavas-les-Flots, Lansargues et Mauguio) seront fermées un jour par semaine pour faire des économies.

"On sait que les piscines coûtent très cher et si, en plus, vous y ajoutez les prix de l'énergie qui augmentent, on n'y arrive plus", poursuit-il. "On a a été amené a voter, lors du dernier conseil communautaire, une augmentation du budget des piscines de 500.000 euros mais cela a un coût. Et c'est pour ça que j'ai mis en place un groupe de travail pour faire un plan d'économies", explique encore Stéphan Rossignol.

Les piscines fermées un jour par semaine

"Ce plan d'économies passe forcément par des fermetures hebdomadaires mais aussi mensuelles", dit encore celui qui est aussi maire de la Grande-Motte. "Ce sera le lundi, par exemple pour Palavas et Lansargues et le vendredi pour Mauguio et la Grande-Motte. On essaie de faire en sorte qu'une piscine littorale et dans les terres soit ouverte à chacun de ces jours", détaille le président Rossignol, "pour ne pas oublier les usagers et notamment les scolaires qui utilisent nos piscines pour apprendre à nager", explique encore Stéphan Rossignol.

"Tout ça pour arriver autour de 300.000 euros d'économies" — Stéphan Rossignol, président de la communauté de communes du Pays de l'Or

"Il y aura aussi des fermetures mensuelles. C'est des économies considérables. Palavas sera fermée en décembre, Lansargues en août et décembre et ainsi de suite", précise-t-il encore, "parce qu'à un moment donné, l'augmentation des prix de l'énergie ne nous permet pas de maintenir ce service à 100%", termine-t-il.