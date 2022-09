Prix de l'énergie : les remontées mécaniques ralenties à Font-Romeu pour faire des économies

Si les skieurs pourront bien profiter des pistes cet hiver, les stations de ski sont toutefois confrontées à la flambée du prix de l'énergie. Pour faire des économies, à hauteur de 10% comme le recommande le gouvernement, les stations des Pyrénées-Orientales s'organisent. Plusieurs initiatives sont prises pour réduire la facture.

Une ou deux minutes de ralentissement pour les skieurs

Dans la station Font-Romeu Pyrénées 2000, pour faire face à l'augmentation du prix du mégawattheure, la direction a décidé d'adapter la vitesse des remontées mécaniques et des téléskis en fonction de la fréquentation : "Lors d'une journée de très faible fréquentation, on peut réduire sensiblement la vitesse, explique Jacques Alvarez, le directeur du domaine. Les usagers arriveront au même endroit avec une ou deux minutes de trajet."

Une décision qui aura un impact "quasiment indolore" sur les skieurs, mais qui permettra à la station de réaliser de grosses économies. Une initiative prise également dans d'autres stations du département, comme celle de remplacer les ampoules de tous les bureaux par des LED, ou encore de baisser d'un degré à un degré et demi le chauffage dans les locaux des employés.

On divise par trois la facture d'électricité

Dans la station de Formiguères, c'est même un téléski qui est supprimé : "Deux téléskis parallèles amenaient au même endroit pour augmenter le débit, explique Eric Charre, directeur général deTrio Pyrénées, réunissant les stations de Cambre d'Aze, de Porte-Puymorens et de Formiguères. Là, avec un appareil de dernière génération, on arrive à supprimer les deux téléskis et à les remplacer par un seul. On divise par trois la facture d'électricité en gardant le même débit de skieurs."

Dameuses équipées de GPS et canons à neige remplacés

La station Font-Romeu Pyrénées 2000 a également investi dans des dameuses équipées de GPS pour réduire le nombre de passages et donc la facture d'essence. "Un système de guidage qui va nous permettre de contrôler au plus juste la trajectoire des dameuses, explique Jacques Alvarez. On pourra également connaître exactement la hauteur de neige sous la dameuse pour pouvoir déplacer uniquement les volumes de neige nécessaires." Un investissement de 250 000€ pour la station.

Du côté de la station de Formiguères, les enneigeurs, qui créent de la neige de culture, sont vieux d'une vingtaine d'années. Ils seront remplacés par des enneigeurs d'une nouvelle génération qui consomment moins d'air et moins d'eau pour la même quantité de neige créée. Dès la saison prochaine, les 90 canons à neige vont être changés. Une baisse de la consommation de 30 % attendus.

Les professionnels du ski ont également l'espoir d'obtenir des aides de la part du gouvernement. L'Association Nationale des Maires des Stations de Montagne a rencontré mercredi 6 septembre le ministère de l'Economie en ce sens.