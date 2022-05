Prix de l'énergie : le maire d'Algrange dénonce une forme de "racket"

Electricité, gaz, carburants... La hausse des prix de l'énergie, notamment en raison de la guerre en Ukraine, impacte fortement les budgets des ménages. Les collectivités locales, elles aussi, doivent faire face à des factures qui explosent.

à lire aussi Facture de régularisation : la claque pour les consommateurs de gaz

Une situation qui a poussé le maire (PCF) d'Algrange, Patrick Peron, à pousser un coup de gueule, chiffres à l'appui. "Nous venons de recevoir la facture de gaz pour le mois de janvier 2022, une HAUSSE de 394% du prix sans consommation plus importante !!!" dénonce l'élu de la Fensch, soit "13 000€ en janvier 2021 à 48 000€ pour janvier 2022."

394% de hausse en un mois

Et la collectivité n'a pourtant pas augmenté sa consommation, au contraire. "On a essayé de réduire le chauffage de un degré dans nos salles et nos bureaux" explique Patrick Peron, "mais allez expliquer aux enfants qu'on doit leur réduire le chauffage pour faire des économies." Le maire d'Algrange rappelle que les dotations de l'Etat envers les collectivités ne cessent de baisser, et pointe également l'injonction faite par le Préfet de la Moselle "de faire des efforts sur les marchés publics pour aider les entreprises à supporter les hausses. En clair, de payer plus cher les prestations... Mais nous, qui nous aide ?" Pour payer ses factures, la collectivité va donc devoir réduire ses investissements.

La lettre ouverte de Patrick Peron pour dénoncer la hausse des prix de l'énergie - Capture d'écran Facebook

Pour le maire d'Algrange, il s'agit ni plus ni moins de"racket" face à des prix imposés, alors que les particuliers bénéficient de mesures tarifaires pour essayer de limiter ces augmentations. "L'Etat doit plafonner ces hausses" martèle t-il, rappelant que l'Association des maires de France a déjà interpellé le gouvernement à ce sujet. "Mais cela ne suffit plus, il faut agir tous ensemble, que les élus disent stop."