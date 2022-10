Prix de l'énergie : les boulangers lorrains en sursis en attendant l'extension du bouclier tarifaire

Emmanuel Lalance, boulanger installé à Gondreville et Velaine-en-Haye épluche pour la énième fois l'échéancier envoyé par son fournisseur d'énergie. On lui annonce que le prix du kilowattheure lui sera facturé dix fois plus cher, dès le mois de décembre. "Je vais payer 180.000 euros à l'année, en sachant que je fois 350.000 euros de chiffres d'affaires. Je ne vois pas pourquoi je resterais ouvert."

Face à cette flambée des prix de l'énergie, le gouvernement a annoncé l'extension du bouclier tarifaire aux petites et moyennes entreprises, y compris les boulangers. "Il faut que l'Etat nous sauve", résume Emmanuel Lalance. Surtout qu'il n'y a pas que la hausse des prix de l'énergie que cet artisan subit. "On a des augmentations de 50 à 100% sur les œufs, sur le beurre, sur le lait", énumère le boulanger. Il se sent acculé de toutes parts. "On a déjà augmenté nos prix, on ne peut pas faire plus parce qu'autrement : on n'aura plus de clients. Les gens vont aller dans les supermarchés, et vont aller au moins cher. On va mourir".

Malgré les annonces du gouvernement, le président de la fédération des artisans boulanger en Meurthe-et-Moselle, Jean-Paul Daul, se montre inquiet. "Il y a déjà deux-trois boutiques qui ont fermé en Meurthe-et-Moselle. On a eu des appels de boulangers en pleurs." Le représentant attend désormais que le gouvernement détaille son plan, et comment il compte découper ses 12 milliards d'euros d'aides.