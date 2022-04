Prix de l'énergie : les piscines de Moncoutant et Cerizay fermées cet été

Dans les Deux-Sèvres, les collectivités sont de plus en plus nombreuses à prendre des mesures pour faire face à la flambée des prix de l'énergie. C'est le cas de l'agglomération du Bocage bressuirais. Le budget a été voté en février, "il tenait déjà compte de restrictions liées à la conjoncture. Mais depuis février les choses ont encore changé avec la guerre en Ukraine et l'augmentation très forte des coûts de l'électricité", résume Pierre-Yves Marolleau, président de l'Agglo 2B et maire de Mauléon. Conséquence : une facture qui passe d'1 million à 2,3 millions d'euros.

Dans cette situation, comment faire des économies ? Premier levier, réduire les dépenses de fonctionnement. Cela va de l'abonnement d'un service à un journal à la ré-organisation de l'ouverture des piscines. "Nous avons décidé de fermer les deux piscines couvertes de Moncoutant et de Cerizay en juillet-août et d'ouvrir les piscines d'été de Mauléon et d'Argentonnay et de garder Bressuire", détaille Pierre-Yves Marolleau pour "une économie de 170.000 à 200.000 euros". Du côté des salariés, "ça ne les touche pas, leur travail sera réparti de manière différente, ça va surtout toucher les saisonniers qu'on embauchait et là qu'on embauchera pas", précise l'élu.

Investissements décalés

Deuxième levier d'économie, les investissements. "On va décaler certains investissements, par exemple le centre régional de tennis qu'on repousse plutôt en 2023", indique le président de l'Agglo 2B. Au total, ce sont 900.000 euros qui seront économisés en investissement et 930.000 euros en fonctionnement.

Des décisions difficiles pour Pierre-Yves Marolleau mais "il n'y a pas 36 solutions. Soit on joue sur les services, soit sur le coté fiscal mais ça pénalise toute la population. J'ai l'habitude de définir l'agglomération du Bocage bressuirais comme une agglomération de services de grande proximité. Demain ce ne sera plus que des services de proximité".