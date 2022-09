La hausse des prix de l'énergie n'épargne pas les producteurs de fruits et légumes, dont certains ont vu leur facture d'électricité multipliée par 10 selon l’Interprofession des fruits et légumes frais (Interfel) qui appelle le gouvernement à l'aide ce vendredi.

Prix de l'énergie : les producteurs de fruits et légumes réclament le droit de remettre en cause les contrats

Certains producteurs de fruits et légumes ont vu leur facture d'électricité multipliée par 10, selon l’Interprofession des fruits et légumes frais (Interfel).

"Ce n'est plus tenable. L'angoisse est au maximum". Invité de franceinfo ce vendredi, Daniel Sauvaitre, secrétaire général de l’Interprofession des fruits et légumes frais (Interfel), président de l’association nationale Pommes Poires, a appelé le gouvernement à aider les producteurs à faire face à la hausse des prix de l'électricité et du gaz. Cultures sous serre pendant l'hiver, récolte conservée au frais : certains professionnels voient leur facture d'électricité multipliée par 10, en particulier ceux qui sont obligés de renouveler leur contrat d'électricité en cette fin d'année 2022.

"Cela représente à peu près le quart des exploitations fruitières et légumières", selon Daniel Sauvaitre. "Les propositions qui leur sont faites, certains ont déjà signé, sont tout simplement faramineuses. Et évidemment, l'angoisse est au maximum parce que chacun attend une aide, mais il ne la voit pas venir et sait pertinemment que si la facture doit être payée au niveau où ils viennent de signer, cela signifie la mort de leur activité."

Un quart des exploitations en danger

"Je paie 50 euros du mégawatt", témoigne le secrétaire général de l’Interprofession des fruits et légumes frais (Interfel). "Aujourd'hui, si je devais renégocier comme certains de mes collègues, je serais aujourd'hui aux environs de 600 euros du mégawatt. Ça fait 12 fois plus. Cela veut dire que j'aurai une facture globalement qui passerait de près de 200.000 euros à 1,2 million. Un million d'euros d'écart, je peux vous assurer que nous n'avons pas les moyens en résultat de pouvoir supporter cette charge. Ça serait évidemment la fin de l'activité."

En visite à Saint-Nazaire pour l'inauguration du premier parc d'éolien en mer de l'Hexagone Emmanuel Macron a conseillé jeudi aux entreprises et collectivités de ne pas signer des contrats d'énergie à des prix exorbitants en attendant une renégociation des tarifs. Un message trop tardif pour certains explique Daniel Sauvaitre. "Ceux qui ont déjà signé demandent de pouvoir remettre en cause la signature qu'ils ont déjà dû faire, puisqu'ils sont encore plus exaspérés aujourd'hui de savoir que ces mesures qu'ils attendaient pourraient arriver alors que dans la panique quand ils ont vu le mégawatt passer à 1.000 euros la semaine suivante, ils ont été amenés à signer. Aujourd'hui, ils s'en mordent les doigts et ils ne savent pas comment revenir sur cet arrêt de mort qu'ils ont déjà signé."