Prix de l'énergie : les ramoneurs ne chôment pas en Franche-Comté

Avec l’hiver qui se rapproche et les températures qui baissent, le nombre d'interventions de ramonage augmente de 30% par rapport à l'année dernière. Les Français sont de plus en plus nombreux à se chauffer au bois, car c'est l'un des systèmes moins chers par rapport aux autres types de chauffage (fioul, gaz et électricité). Une aubaine en cette période d'inflation et de hausse des coûts de l'énergie, mais il est obligatoire de ramoner sa cheminée avant de s'en servir les propriétaires doivent la faire vérifier deux fois par an. Romain Remery a créé son entreprise de ramonage/fumisterie "La Flamme des chênes" l'année dernière à Champagney (Haute-Saône), et il est déjà débordé.

Des commandes jusqu'à la fin de l'année

Romain Remery tourne les pages de son carnet de commandes. Elles sont noires, comme les cheminées qu'il ramone. Les rendez-vous s'enchaînent jusqu'à la fin de l'année. "La journée je suis en rendez-vous clientèle, pour des devis d'installation, des ramonages, des entretiens de poêles à granules, des dépannages de poêles à granules qui arrivent, et le soir je fais les devis", détaille-t-il.

Les rendez-vous s'enchaînent jusqu'à la fin de l'année pour Romain © Radio France - Nicolas Joly

Surchargé, après un an d'activité seulement, et sans publicité. Pour lui, pas de doute, cette forte demande est directement liée à la hausse des prix de l'énergie depuis la guerre en Ukraine. "C'est des événements qui se passent à l'autre bout du monde en ce moment. Et moi je le ressens au bout du quartier devant le poêle à bois du voisin", résume-t-il. "On voit bien que les gens sont inquiets".

De l'affouage pour le bois de chauffage ?

Il facture environ 70€ le ramonage, auquel s'ajoute le prix du bois. De plus en plus de clients ont recours à l'affouage pour faire des économies. Récupérer une partir du bois coupé par sa commune, c'est ce que fait Benjamin. "Soit il est sur pied et là on va l'abattre et aller le chercher. Soit ce sont des restes de têtes d'arbres que des bûcherons ont abattu. Ça me permet de faire mon bois de chauffage selon la quantité dont j'ai besoin". Le bois, moins cher que le gaz ou l'électricité, mais qui n'échappe pas à l'inflation. Le prix du stère a augmenté de 20 euros en moyenne depuis le mois de juin.