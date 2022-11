Prix de l'énergie : plaids et couettes au milieu des cadeaux de Noël au Monoprix de Belfort

Adieu les tongs et bonjour les grosses chaussettes ! L'été est bien derrière nous, comme nous le confirme le thermomètre, en approchant les 5°C la nuit. Sauf qu'avec la hausse des prix de l'énergie, ou par convictions écologistes, beaucoup hésitent à rallumer le chauffage. C'est donc la ruée sur les plaids, couettes, chaussons et bouillottes.

ⓘ Publicité

Le plaid : idée de cadeau pour Noël 2022

Au Monoprix de Belfort, ces produits se sont fait une place dans les rayons, au milieu des cadeaux de noël. Entre les figurines de rennes et les guirlandes, Nadège trouve de nouvelles idées de cadeaux. "Pantoufles, plaids, coussins moelleux, et les plaids à manches, c'est nouveau", remarque-t-elle. Une idée de cadeau pour elle, ou pour ses proches ? "Peut-être les deux", lance la cliente.

Les ventes de ces produits ont augmenté de 30% par rapport à l'année dernière © Radio France - Nicolas Joly

Les ventes de ces produits ont augmenté de 30% par rapport à l'année dernière. Une tendance que la directrice du magasin, Isabelle Jamet-Surjon, observe depuis quelques semaines. "On a lancé notre foire aux couettes comme tous les ans au mois d'octobre et on a décidé de la prolonger, c'est à dire qu'on continue d'avoir la même offre sur le magasin, et on continue à faire de belles progressions par rapport au mois d'octobre", explique-t-elle. "L'idée, c'était de réinvestir l'espace Noël avec de la couette et du plaid".

Un miroir de la situation estivale

Le climat, qui s'invite dans les rayons en hiver, comme en été. "On est sur les deux extrêmes", observe la directrice du magasin. "Cet été, on avait envahi l'espace animation avec des ventilateurs, les bombes d'eau minérale pour se rafraîchir, les aérothermes. De la même manière, cet hiver, on a réinvesti notre espace animation avec les produits pour le froid". Cette ruée sur les couettes en annonce une autre, imminente, sur le formage et la charcuterie, à l'ouverture de la saison des raclettes.