Prix de l'énergie : plusieurs piscines et une patinoire ferment leurs portes en Ile-de-France

Une trentaine de piscines publiques, dont 4 en Ile-de-France, ont fermé leurs portes lundi car la société exploitante Vert Marine ne peut plus faire face à l'augmentation des prix de l'énergie.

La société Vert Marine a dû fermer "pour une durée temporaire" un tiers de ses établissements et a placé "les personnels en chômage partiel", indique l'entreprise dans un communiqué. En cause : la facture énergétique qui est passée de "15 à 100 millions d'euros", soit "la totalité du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise".

Quatre piscines et une patinoire fermées en Ile-de-France

En Ile-de-France, les piscines de Versailles, Meudon, Clichy-sous-Bois et Gagny ainsi que la patinoire de Champigny-sur-Marne sont restées portes closes ce lundi. Vert Marine assure discuter avec les collectivités pour tenter de trouver une solution. "On pourrait par exemple se rattacher à leur contrat d'électricité car les villes ont souvent un prix", explique Thierry Chaix, le patron de Vert Marine, interrogé par France Bleu Normandie.

"D'autres collectivités nous ont dit : "est-ce que la piscine est vraiment nécessaire à ce prix-là?". Vert Marine assure que si la hausse était répercutée sur le prix des entrées, il faudrait le multiplier par trois. "Impensable", pour l'entreprise, qui en appelle aussi au gouvernement afin de revenir "à des coûts supportables".

Du côté des collectivités, on s'avoue surpris par cette décision brutale. "La Ville de Meudon a été informée, vendredi 2 septembre à minuit, de la fermeture de la piscine Guy Bey, par la direction générale de Vert Marine", indique la mairie dans un communiqué. "Cette décision brutale laisse la Municipalité et les usagers décontenancés. Une réaction concertée des villes concernées est à l’étude, tenant compte du contexte juridique et financier des contrats".

Environ 10% des villes envisagent des fermetures de piscines cet hiver

Depuis cet été, plusieurs collectivités françaises ont décidé de réduire les amplitudes horaires de leur piscine, voire ont abaissé la température de l'eau pour essayer de faire diminuer une facture qui explose. A Issy-les-Moulineaux, la piscine a fermé pendant près de deux mois cet été.

La tendance pourrait se poursuivre compte tenu de la crise énergétique. Cette question des piscines et des patinoires est au menu du groupe de travail gouvernemental sport sur la sobriété énergétique.

"S'agissant des piscines et des patinoires, un travail est notamment mené avec les représentants de ces acteurs et les collectivités pour trouver des solutions afin de réduire la consommation tout en préservant l'activité sportive et économique", avait précisé de concert les ministres des Sports et de la Transition énergétique la semaine dernière.