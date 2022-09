Prix de l'énergie : "Pour l'instant nous refusons de payer la facture à EDF" (Renzo Sulli, maire d'Echirolles)

Face à la hausse des prix de l'énergie, plusieurs communes de l'Isère prennent des mesures, notamment Echirolles. La commune a mis en place depuis un mois un plan de sobriété pour réduire la facture et renégocie avec EDF. Le maire (PC) d'Echirolles Renzo Sulli est l'invité de France Bleu Isère.

France Bleu Isère : Vous avez mis en place depuis le début du mois d'août à Échirolles un plan de sobriété énergétique. Ça consiste en quoi exactement ?

Renzo Sulli : Alors fin avril, nous avons reçu les factures EDF et nous avons fait une projection sur l'année 2022. Elles montrent que la facture s'élève à 1 million d'euros de plus que ce qui avait été prévu. Nous avions prévu 2,5 millions d'euros de chauffage et de consommation énergétique et là, ça fait 1 million de plus.

Donc vous avez mis en place des mesures ?

D'abord nous contestons la facture. EDF a augmenté de manière unilatérale ces contrats et nous le contestons. Pour l'instant, nous refusons de payer, nous sommes en négociation avec EDF.

Il y a des marges de négociation possibles ?

Je l'espère, sinon on verra. Nous ne sommes pas la seule commune à subir cela. Il y a en France des communes qui ont décidé de ne pas payer, de contester. Parce que la répercussion sur les ménages et sur le budget des communes est inadmissible, encore plus dans le contexte actuel.

Donc vous envisagez éventuellement d'aller contester en justice les contrats d'électricité ?

On verra d'abord s'il y a des marges de discussion avec EDF. Pour l'instant, ça coince. On pensait que ça allait dans le bon sens et dans la réalité, ça coince. On verra quelle sera l'attitude de la ville d'Echirolles. Et puis parallèlement, effectivement, on a mis en place un plan de sobriété pour anticiper, faire ce que l'on peut sur l'année 2022 parce qu'il reste encore quatre mois.

Ça consiste en quoi ce plan de sobriété ?

Concernant la piscine par exemple, on baisse le chauffage de deux degrés, pareil dans les établissements publics, moins deux degrés, sauf bien entendu à la résidence autonomie et à l'Ehpad. L'éclairage public le soir sera également éteint à partir de minuit et à 22h dans les parcs et jardins. C'est toute une série de mesures de ce type-là pour essayer d'amortir le choc.

Et ça représente de réelles économies d'énergie ?

Lorsqu'on cumule toutes les économies d'énergie que nous avons déjà faites depuis des années, parce que nous avions anticipé et développé une politique d'isolation thermique de nos bâtiments, de panneaux photovoltaïques, etc. Malgré tout ça, on peut tabler au maximum sur 20% d'économies de consommation d'énergie. C'est bien, mais ça ne donne pas 20 % d'économies des prix, puisqu'on ne sait pas à quel niveau vont évoluer les factures.

Ça veut dire qu'il reste des sommes extrêmement importantes qui vont, en 2023, s'ajouter à d'autres mesures : le déblocage du point d'indice des fonctionnaires - ce qui est une bonne chose pour eux mais cela est répercuté uniquement sur les communes - ou encore l'inflation sur les produits alimentaires dans nos cantines scolaires. Nous avons décidé de maintenir les prix pour les familles. Mais lorsque nous cumulons tout ça, c'est près de 4 millions d'euros de budget, pour une commune comme Echirolles. Ça veut dire que lorsqu'on se projette sur 2023, que ce soit dans notre commune ou dans les autres communes françaises, le risque, c'est une flambée de la fiscalité locale, du foncier bâti en particulier, et pas de 1 ou 2%, mais parfois à deux chiffres...

C'est ce que vous envisagez à Echirolles ?

On prend des mesures préventives pour éviter cela. Pour l'instant, nous envisageons de maintenir la fiscalité sur 2023. Mais je ne sais pas comment on va tenir, on va commencer à travailler sur les projections budgétaires à partir du mois prochain. Mais si c'est dans ces conditions-là de hausse des prix, ça risque d'être très difficile.