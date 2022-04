La ville et l'Eurométropole de Strasbourg demandent à l'Etat et à Electricité de Strasbourg l'extension du bouclier tarifaire sur les prix du gaz pour tous les abonnés du principal fournisseur strasbourgeois. Plusieurs milliers d'entre eux subissent de plein fouet la hausse des prix de l'énergie.

Prix du gaz : Strasbourg monte au créneau et réclame le bouclier tarifaire pour tous

La mairie et l'Eurométropole de Strasbourg demandent à Electricité de Strasbourg et au gouvernement de protéger les abonnés de la flambée des prix du gaz.

Le bouclier tarifaire pour tous. Strasbourg - ville et Eurométropole - réclament d'une seule voix l'extension de cette mesure des protection des consommateurs face à la flambée des prix du gaz à tous les abonnés d'Electricité de Strasbourg, principal fournisseur dans l'agglomération. Une demande transmise au Premier ministre et au directeur d'Électricité de Strasbourg dans deux courriers co-signés par la maire de Strasbourg Jeanne Barseghian et la présidente de l'EMS, Pia Imbs.

à lire aussi Privés de bouclier tarifaire, des milliers de Strasbourgeois voient leurs factures de gaz s'envoler

"[...] nous vous sollicitons afin qu'ÉS Énergies, en tant que principal fournisseur d'énergie sur notre territoire, traduise dans un effort commercial les mesures annoncées par Matignon à l'ensemble de ses offres en matière de fourniture de gaz", demandent les deux élues au directeur du fournisseur d'énergie strasbourgeois. Depuis plusieurs semaines, des milliers d'abonnés - qui détient un monopole dans la capitale alsacienne - paient plein pot la flambée du prix du gaz. ÉS refuse d'appliquer le bouclier tarifaire à ses clients ayant souscrit à un contrat au prix du marché non indexé au tarif réglementé.

C'est une question d'équité et de justice sociale

"Nous avons été interpellées localement par un collectif de consommateurs dans cette situation car ils n'ont pu souscrire à une offre commerciale éligible au bouclier tarifaire en raison de la dérégulation du marché", indiquent les deux élus dans un courrier adressé à Jean Castex. "[...] nous sollicitons votre engagement à honorer votre promesse faite à l'adresse de l'ensemble des ménages se chauffant au gaz naturel en proposant une solution équivalente au bouclier tarifaire, perrmettant aux consommateurrs ayant souscrit une offre hors TRVg, de bénéficier de la même protection que celle dont profite la majorité des Français. C'est une question d'équité et de justice sociale", concluent Jeanne Barseghian et Pia Imbs.