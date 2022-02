Alors que les prix de l'énergie continuent de grimper, le PDG du groupe Total, Patrick Pouyanné, annonce ce mercredi sur RTL deux mesures : un chèque de 100 euros pour les abonnés au gaz les plus précaires et une remise de 5 euros en caisse pour un plein de 50 litres dans les zones rurales.

Prix de l'énergie : Total annonce un "chèque gaz" de 100 euros et une remise sur les carburants

"Oui", Total doit faire un geste pour alléger la facture des Français, alors que les prix du gaz et des carburants continuent de grimper a concédé Patrick Pouyanné, le PDG de Total, ce mercredi sur RTL. "L'idée c'est d'aller vers les populations les plus impactées", a-t-il précisé alors que Total doit dévoiler jeudi ses résultats et bénéfices pour 2021.

100 euros pour les abonnés au gaz les plus précaires

Le groupe s'engage ainsi à distribuer un chèque de 100 euros à ses abonnés au gaz en situation de précarité énergétique, soit 200.000 clients. Il s'agira d'une remise sur "leur prochaine facture", pour ceux qui ont déjà reçu le chèque énergie mis en place par le gouvernement. Cela va coûter environ "20 millions d'euros à l'entreprise", "ce qui représente 30% de la marge de Total sur cette affaire", a assuré le PDG.

Remise de 5 euros sur un plein de 50 litres

Autre mesure visant à compenser un peu la hausse des prix du carburant : Total prévoit une remise de 5 euros en caisse pour un plein de 50 litres, soit une réduction de 10 centimes par litre. Cette mesure s'appliquera uniquement dans les zones rurales, "là où il y a les populations pour qui la voiture est indispensable", soit plus de 1.150 stations Total qui sont situées dans les communes de moins de 6.000 habitants "et les axes qui les relient". "Les prix à la pompe resteront les mêmes, mais à la caisse ils verront une déduction de 5 euros pour 50 litres ou de 2 euros pour 20 litres", a détaillé Patrick Pouyanné.

La liste des stations sera publiée ce week-end sur le site de TotalEnergies. 200 stations-services d'Outre-Mer sont aussi concernées. Ce coup de pouce entrera en vigueur lundi 14 février pour une durée de trois mois.