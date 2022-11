Hausse des prix : une aide de 50 à 200 euros pour les Français qui se chauffent au bois

Les Français qui se chauffent au bois pourront eux aussi bénéficier d'une aide de l'État, face à l'augmentation des prix de l'énergie. Il s'agit d'une somme allant de 50 à 200 euros, versée sous conditions de ressources, qui pourra être demandée à partir du 22 décembre, a annoncé Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, dans une interview au Parisien publiée ce dimanche. Cette aide de 230 millions d'euros au total a été adoptée définitivement vendredi par un vote du Sénat, dans le cadre du dernier budget rectifié pour 2022.

Comment faire pour recevoir cette aide ?

Il faudra se connecter à partir du 22 décembre sur le site chequeenergie.gouv.fr, y entrer son numéro de télédéclarant (son numéro des impôts) et sa facture d'achat de bois (bûches ou pellet). "Pourront y accéder les Français qui gagnent jusqu'à 2.260 euros pour une personne seule et jusqu'à 4.750 euros pour un couple avec deux enfants. L'aide ira de 50 à 200 euros", a précisé Gabriel Attal.

Le gouvernement avait déjà mis en place un chèque énergie de 100 à 200 euros pour 12 millions de ménages sous conditions de revenus, sans démarche à effectuer. Celui-ci devrait être versé d'ici la fin de l'année. Un guichet est aussi ouvert depuis novembre pour un chèque allant de 100 à 200 euros et qui devrait bénéficier à 1,6 million de foyers modestes se chauffant au fioul et n'ayant pu bénéficier du bouclier mis en place pour l'électricité et le gaz