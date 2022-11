Prix de l'énergie : "une lumière allumée, c'est un euro dans la caisse"

L'explosion des prix de l'énergie donne des sueurs froides aux restaurateurs de Moselle. "Cela dépend des établissements. Parfois, c'est multiplié par 3 ou par 5" confie Christophe Thiriet, le président de l'UMIH 57 (l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie). "Mais certains établissements nous appellent et ça va jusqu'à multiplier par 12 ! Et c'est la que cela devient très problématique."

ⓘ Publicité

Chasse au gaspillage

Dans son restaurant Le Comptoir, rue Sainte-Marie à Metz, Eric Maire paye 3000 euros par trimestre. Le chef ne sait pas encore quel sera le montant de sa prochaine facture de février. En attendant,il essaye au maximum de limiter les dépenses. "On ne laisse plus de lumière allumée, on ne laisse plus la hotte toute l'après-midi, on éteint les planchas et les friteuses dès que le service est terminé. Je suis tous le temps, tous le temps derrière mon personnel. Une lumière allumée, c'est un euro dans la caisse !" Mais il n'est pas facile d'appliquer les principes de sobriété énergétique quand ils touchent directement à l'outil de travail. Stéphane Draskovic peut également en témoigner, lui qui est à la tête de la "Crêperie moderne", rue du moyen-pont à Metz. Le restaurateur baisse le chauffage dans les espaces non utilisés et coupe deux de ses six galetières quand il le peut. "On ne peut pas faire les services du vendredi soir ou du samedi soir avec deux galetières sinon les clients vont attendre leur crêpe pendant une heure..."

Ce sont des sommes qui commencent à devenir folles. 3500 euros, voire plus, pour des petites structures comme les notre, c'est énorme à répercuter

Nouvelles aides à venir

A l'UMIH, Christophe Thiriet invite les chefs d'établissements à bien vérifier les contrats et les abonnements. Mais l'époque n'est pas à faire jouer la concurrence selon lui. "Les opérateurs ne cherchent pas de nouveaux clients mais cherchent plutôt à stabiliser les anciens. Beaucoup de confrères disent qu'ils n'ont pas de deuxième offre et qu'ils ne peuvent pas choisir. Et pour les opérateurs, le risque est important sur ce marché." Comme ses collègues, il l'attend la mise en place pour le 1er janvier prochain d'un nouveau dispositif d'aide : l'amortisseur électricité, avec la prise en charge par l'Etat d'une partie de l'augmentation. Une crise qui intervient alors que les effets la précédente, celle du Covid-19, se font encore sentir : remboursement des prêts garantis, hausse des coûts des matières premières, des salaires, difficultés de recrutement... "Cela commence à faire beaucoup pour une seule profession..."