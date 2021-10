Prix de l'essence : il est désormais moins cher de faire son plein en Alsace qu'en Allemagne

Les carburants n'ont jamais été aussi chers en Allemagne depuis huit ans. En France aussi, l'essence et le diesel augmentent fortement, mais les prix restent légèrement en-dessous de ceux pratiqués outre-Rhin. Et les automobilistes ont donc plutôt intérêt à rester côté alsacien pour faire le plein

Plus besoin d'aller faire le plein en Allemagne. Les prix de l'essence et du diesel sont en effet désormais quasi identiques en France et outre Rhin. Ce mardi, sur les comparateurs de prix, les 15 stations les moins chères pour le diesel dans un rayon de 20 km autour de Strasbourg étaient même toutes situées côté français, dans et autour de l'Eurométropole.

Avec un prix plancher de 1 euro 48 centimes chez Match à la Robertsau. Et rien à moins de 1 euro 52 le litre côté allemand. Le moins cher reste le Match Robertsau pour le super sans plomb 95 à 1 euro 59. Contre 1 euro 65 côté allemand, et encore, il faut aller jusqu'à Renchen.

Les stations allemandes ont vu les prix augmenter © Radio France - Antoine Balandra

Bref, malgré la hausse des prix en France, il est quand même désormais plus avantageux de faire le plein côté alsacien. Et cela faisait bien longtemps que cela n'était plus arrivé.

A tel point qu'à la station Esso de Kehl, côté allemand, les automobilistes français venus parfois exprès n'en reviennent pas.

"Je ne m'attendais pas à cela, je ne savais pas que c'était aussi élevé, sinon je ne serais pas venue" dit une conductrice venue exprès à Kehl côté allemand.

Ici le diesel est affiché à 1 euro 54. Plus cher en fait que dans beaucoup de stations côté Alsace. Le super sans plomb E10 à 1 euro 66. Cela faisait plus de 8 ans que les prix n'avaient plus été aussi élevés à la pompe en Allemagne. Du coup les flux s'inversent.

Les prix à la pompe augmentent en Allemagne et en France, mais la France prend (légèrement) l'avantage sur les prix © Radio France - Antoine Balandra

Et c'est côté français au Total Access du Port du Rhin par exemple que l'on se bouscule. "Avant j'allais côté allemand, mais ce n'est plus trop rentable surtout avec le coût de l'essence pour aller jusque là-bas. Du coup de reste côté français" dit Prince, un conducteur alsacien. "En fait j'allais en Allemagne, les prix étaient plus avantageux, mais avec l'augmentation des prix des deux côtés, finalement, ce n'est plus très intéressant d'aller de l'autre côté" dit de son côté Nicolas, qui habite le nord du Bas-Rhin.

Depuis quelques jours la caissière voit en tout cas passer beaucoup de voitures allemandes : "Les prix ont beaucoup augmenté en Allemagne, du coup on voit beaucoup d'Allemands ici" relève-t-elle.

Trouver un bon prix reste pourtant possible en Allemagne, à condition d'avoir un peu de chance. Car les prix à la pompe outre Rhin peuvent changer plusieurs fois dans la même journée.

Alors pourquoi ces envolées ?

Si les prix du pétrole s'envolent en France et en Allemagne, c'est d'abord à cause du contexte économique. "On note une envolée à la pompe, avec un contexte de reprise économique après une période assez longue de confinement et de baisse du trafic routier. La reprise dope la demande en terme de matières premières et donc de pétrole et donc du prix à la pompe. Mais il y a aussi le poids des taxes qui impacte très fortement le coût du prix au litre" explique Céline Kastner, directrice juridique de l'Automobile club association.

Et elle ajoute : "_en Allemagne, on a bien sûr ce contexte mondial de crise qui a impacté la reprise et la variation du cours du pétrole. Mais avec en plus des évolutions réglementaires sur des taxations de CO2 qui viennent alourdir la note égalemen_t" explique l'experte. Selon elle, ce contexte d'essence un peu moins chère en France ne devrait donc pas durer. Et elle plaide pour une harmonisation européenne.

"On a une approche nationale, mais aussi européenne. Avec nos homologues européens, on réfléchit à des dispositifs sur la fiscalité des transports pour garantir à tous les usagers le droit à la mobilité pour tous, à un coût qui ne soit pas exorbitant" dit-elle.

En attendant, les flux d'automobilistes entre l'Alsace et le Bade-Wurtemberg vont sans doute, au moins provisoirement, s'inverser.