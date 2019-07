Essence : pourquoi paie-t-on plus ou moins cher selon les régions ?

France

Combien coûte un plein d'essence ? Voilà une question (brûlante) à laquelle on ne peut répondre d'un mot, tant cela dépend de nombreux critères. La consommation du véhicule, le carburant utilisé ... mais aussi l'endroit où l'on vit ! Le prix à la pompe varie assez sérieusement selon les régions de France.

La Corse et Paris, plein tarif

Les conducteurs les plus malchanceux doivent remplir le réservoir en Corse, ou en région parisienne : c'est là que le prix est le plus élevé, jusqu'à dix ou quinze centimes au-dessus de la moyenne par litre (qui a nettement augmenté le semaine dernière).

Les raisons sont différentes : à Paris, le prix de l'immobilier commercial et de la vie en général, allié à l'attrait touristique, font augmenter le prix du carburant. Pour l'île de beauté, l'essence est plus chère à acheminer à cause des frais de transport maritime. Malgré une TVA avantageuse (de 13% au lieu de 20%) sur le gazole, les prix restent élevés pour compenser ces frais d'acheminement.

Un pays coupé en deux

Dans le reste de la France, les différences se voient d'un coup d’œil : il suffit de couper le pays en deux, en faisant une diagonale allant des Ardennes au Pays basque. Au nord (dans les départements de Bretagne, le Calvados, le Pays de Loire ...), les prix sont dans la moyenne. Au sud et surtout dans les départements ruraux (Cantal, Corrèze, Tarn, Gers), ils sont plus chers. Selon une carte de France réalisée par Ouest-France, la moyenne dans le sud-est se situe au-dessus de 1,50 € par litre de gazole, soit la limite symbolique franchie en octobre 2018 avant la crise des gilets jaunes.

Pourquoi cet écart ? D'abord à cause d'une différence d'offre. La moitié nord-ouest dispose d'environ 700 stations-service de plus que les régions au sud de la diagonale, selon les données du gouvernement. Dans certains départements ruraux, c'est parfois une épreuve de trouver une pompe ! Naturellement, la concurrence étant plus rare, le carburant en devient plus cher.

Offre et demande

Autre cause de ces écarts de prix : le nombre de supermarchés et d'hypermarchés. À nouveau, le Nord s'en sort mieux selon une infographie du Dauphiné Libéré. À titre d'exemple, il y a 149 grandes enseignes dans la Somme et 27 en Creuse. Des enseignes qui proposent parfois l'essence à prix coûtant : l'offre est donc plus équilibrée, plus nombreuse, ce qui entraîne une baisse des tarifs.

Enfin, les autoroutes ont aussi leur rôle à jouer. Cette fois, c'est dans la partie sud du pays qu'elles sont plus nombreuses, à raison d'environ 800 km de voies supplémentaires, et surtout plus empruntées pendant les vacances. Et, ce n'est pas un secret : sur les aires d'autoroute, le carburant est beaucoup plus cher, environ douze centimes par litre de gazole en moyenne d'après l'Association de défense des consommateurs, CLCV. Ce qui fait quand même six euros de plus pour un plein de 50 litres.