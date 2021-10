Prix de l'essence : "Un quart de mon salaire pour faire le plein", les Marseillais subissent la flambée

Faire son plein d'essence coûte toujours plus cher. Tiré par la reprise mondiale, le prix du pétrole est au plus haut depuis trois ans et avec lui, les prix à la pompe. Un nouveau coup dur pour le pouvoir d'achat.

Les prix à la pompe sont au plus haut depuis trois ans et la crise des gilets jaunes. Le sans-plomb 95 enregistre même un record depuis 2012 avec en moyenne, 1,63 euro le litre d'essence. Le prix du gasoil à 1,53 euro en moyenne, n'a jamais été aussi haut. Une hausse des prix des carburants, due à l'envolée du cours du pétrole brut portée par la reprise économique mondiale. Le baril de brut est ce jeudi remonté à environ 84 dollars, après être tombé à moins de 20 dollars en pleine crise du Covid en avril 2020.

"C'est une honte ! Bientôt on ne peut plus mettre l'essence." - Un automobiliste marseillais

France Bleu Provence a vérifié auprès des automobilistes marseillais l'impact de cette flambée des prix à la pompe.

"Plus de 300 euros par mois, j'ai le quart de ma paie qui part dans l'essence" Copier

"C'est de l'or ! Bientôt on travaille que pour l'essence." - Jean, automobiliste marseillais

À Marseille, il n'y a pas ou trop peu d'alternatives à la voiture. "Je suis chauffeur poids-lourds, témoigne Jean sur France Bleu Provence. Il habite le 15e arrondissement de Marseille et travaille à Puyricard, au nord d'Aix-en-Provence. Je fais 80 kilomètres par jour, aller et retour. Un quart de mon salaire va dans l'essence". Jean consacre plus de 300 euros par mois à faire son plein.

En Provence, faute de transports en commun, il est difficile voire impossible de se passer d'un véhicule,pour Jean comme pour des milliers d'automobilistes : "Il n'y a pas de train, pas de bus. Il faut y aller en voiture".

Un impact aussi sur l'activité des entreprises

Les particuliers ne sont pas seuls à souffrir de la flambée des prix des carburants. Les entreprises voient leurs factures d'essence s'envoler.

"On a 500 euros d'essence en plus tous les mois", enrage Michelle, à la tête d'une entreprise familiale d'installation de fenêtre et volet roulant, basée à Marseille depuis 1973. "On est obligé de prendre sur nos marges. On travaille sur Aix, sur La Ciotat, sur Carry, on va dans les basses Alpes, témoigne la cheffe d'entreprise sur France Bleu Provence. Si ça continue on ne va plus prendre les chantiers trop éloignés. Déjà on fait des prix pour travailler, si on doit faire payer l'essence aux clients, on ne va plus s'en sortir. Les gens ne vont plus nous faire travailler. Il faut faire quelque chose. Il y a vraiment urgence. Car ce n'est pas prêt de s'arrêter", prédit Michelle.

En effet, les experts ne prévoient pas de baisse du prix du pétrole brut dans les prochaines semaines ni les prochains mois. On rappellera que le record de l'été 2008, pointait le baril autour de 140 dollars. C'était juste avant un effondrement des cours suite à la crise des "subprimes", née aux États-Unis.

60% de taxes sur le prix des carburants

Le coût du pétrole brut ne représente que 30% du prix des carburants. 10% pour la distribution et 60% sont des taxes (TVA, TICPE et TVA sur la TICPE) pour l'État et les collectivités locales.