Prix de l'immobilier à Amiens : "C'est très compliqué d'acheter, il n'y a rien à vendre sur le marché"

Selon le baromètre de SeLoger.com, Amiens a connu une augmentation des prix de l'immobilier de 6,4% en un an sur l'ancien. La capitale picarde est dans le top 10 des villes françaises où les prix ont le plus augmenté. Cette pression sur l'offre rend difficile de trouver des biens à l'achat.

"Avant on avait des biens à vendre et on cherchait des acquéreurs. Aujourd'hui, on a des acquéreurs mais il faut trouver un bien à acheter", explique cet agent immobilier amiénois.

Amiens est dans le top 10 des villes où les prix de l'immobilier augmentent le plus ! + 6,4% en un an pour les ventes signées dans l'ancien selon une étude du site SeLoger.com. Pour Mathieu Bisiaux, agent immobilier à Amiens, indique "que c'est une tendance depuis une dizaine d'années, le marché augmente. Mais il est vrai que depuis la sortie du premier confinement, on a remarqué une explosion du marché et c'est essentiellement dû à une raréfaction des biens en vente sur le marché amiénois. Forcément, avec une demande très haute les prix montent."

France Bleu Picardie : Comment vous expliquez cette raréfaction des biens à Amiens ?

Mathieu Bisiaux, agent immobilier : Alors il est évident que Amiens est attractive de par sa proximité avec Paris. Aussi, le fait qu'elle soit coincée entre Lille et Paris, fait qu'on peut avoir deux types de clientèle différentes. Par ailleurs, les prix du marché qui restent intéressants puisque même si on est dans le top 10 des villes avec la plus grosse augmentation, on est sur un prix moyen qui est la moyenne nationale. Donc voilà, on est une ville avec beaucoup de commodités, une proximité avec la région parisienne et toutes les activités : il y a une vraie valeur pour les familles. Les gens recherchent ce que les gens recherchent à Amiens, c'est essentiellement le confort de vie, la proximité et la vie de famille avec toutes les commodités.

France Bleu Picardie : Selon l'étude de SeLoger.com, on est en moyenne à 2445 euros le mètre carré à Amiens. Quels sont les quartiers les plus recherchés dans la ville ?

Mathieu Bisiaux : On a un peu notre top 3. C'est d'abord le centre-ville d'Amiens, très dynamique notamment pour les étudiants. Le quartier Henriville est une valeur sûre familiale. Sainte-Anne également, qui est un quartier qui a beaucoup évolué sur les dix dernières années et qui est très recherché aujourd'hui.

France Bleu Picardie : Ce que vous me disiez avant l'antenne en 2445 euros en moyenne pour le prix du mètre carré, ça veut tout et rien dire à la fois. Vous nous décryptez un petit peu ?

Mathieu Bisiaux : Nous, agents immobiliers, on n'aime pas ces moyennes. Parce que quand on arrive au rendez vous d'estimation, on est confronté à une clientèle qui nous sort ces chiffres et attend de nous qu'on les utilise. Sauf qu'en réalité, il y a de grosses disparités à Amiens. On a des quartiers qui vont aller chercher jusqu'à 3 000, parfois 3 500 euros le mètre carré et même plus. Et d'autres quartiers où 2 000 euros seront un maximum.

Amiens a beaucoup de commodités, une proximité avec la région parisienne : c'est une vraie valeur pour les familles

France Bleu Picardie : Quel est le bien le plus recherché à Amiens en ce moment ?

Mathieu Bisiaux : Alors aujourd'hui, le bien star, c'est la maison amiénoise avec un jardin et d'une superficie habitable d'environ 100 à 120 mètres carrés. Il faut compter en moyenne entre 2500 et 3000 euros le mètre carré. Le gros souci c'est qu'aujourd'hui, les professionnels et même sur le marché de particulier à particulier. Il y a très peu de biens en vente et les prix ont tendance vraiment à exploser encore ces derniers mois. Donc, c'est très compliqué pour nous d'estimer ce genre de biens.

France Bleu Picardie : Quels sont les acquéreurs qui viennent à votre rencontre là depuis plusieurs mois, avec cette explosion des prix qu'on note ?

Mathieu Bisiaux : Ce sont essentiellement les jeunes, les jeunes couples d'une trentaine d'années, les jeunes familles qui cherchent à passer à l'acte d'achat. Parfois, ils sont Amiénois, parfois ils ne le sont pas, peut-être de Paris ou de la proche région amiénoise. En tout cas on a plus de jeunes qu'avant et on a l'impression que les gens passent aujourd'hui à l'acte d'achat beaucoup plus rapidement. Et on a aussi beaucoup de personnes retraitées qui vendent leur maison à la campagne et qui veulent un appartement, vivre en plain pied. Et ça, c'est aussi un effet de confinement.

France Bleu Picardie : Au début de la crise sanitaire, beaucoup de Parisiens qui voulaient quitter la capitale et venaient s'installer dans d'autres régions, notamment en Picardie. Est ce que ça, c'est une tendance que vous observez encore aujourd'hui ?

Mathieu Bisiaux : C'est une tendance qui a été très remarquée à la sortie du premier confinement. On remarque aujourd'hui qu'on a beaucoup d'investisseurs parisiens : le marché amiénois a des prix assez faibles pour des loyers assez élevés. Donc on va chercher des rentabilités très intéressantes. Donc beaucoup de Parisiens, quelques uns en résidence principale, qui viennent habiter à proximité de la gare. Donc, à 10 ou 15 minutes maximum de la gare : dans les quartiers Henriville, Sainte Anne notamment mais aussi Gare La Vallée qui est en train d'exploser.

On a plus de jeunes qui viennent pour acheter : les gens passent à l'acte d'achat plus rapidement

France Bleu Picardie : Est ce que ça veut dire que nous, Picards, on va avoir des difficultés à se loger dans les prochains mois à Amiens avec cette pression sur l'immobilier ?

Mathieu Bisiaux : C'est malheureusement déjà le cas pour les Amiénois. C'est aujourd'hui très compliqué d'acheter une maison ou un appartement. Il n'y a rien à vendre sur le marché. Notre métier a été complètement bouleversé sur les cinq dernières années. Avant, on avait des biens à vendre, on cherchait des acquéreurs ; aujourd'hui, on a des acquéreurs et il faut qu'on leur trouve un bien à acheter.

France Bleu Picardie : Cela veut dire quoi pour les acquéreurs ?

Mathieu Bisiaux : Ce sont souvent des délais de recherche très longs. On a des clients qui parfois cherchent pendant une à deux années. Et ce sont surtout des gens qui sont obligés de parfois revoir un petit peu le budget ou revoir à la baisse la superficie qui était attendu. [Sur les profils des acheteurs en difficulté de recherche], il y a les familles qui sont en galère parce que parfois il y a l'urgence : le deuxième ou troisième enfant qui arrive et du coup, le besoin de la chambre supplémentaire. Il y a aussi les primo accédants qui ont plus de mal à trouver aujourd'hui.