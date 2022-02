Prix de l'immobilier : une hausse de 32,3% à Tours en cinq ans, de 26,8% en Indre-et-Loire

D'après la FNAIM 37, les prix de l'immobilier ont progressé en moyenne de 6,6% en Indre-et-Loire et de 8,8% à Tours sur l'année 2021. Sur cinq ans, les chiffres sont bien plus impressionnants : +26,8% en Indre-et-Loire, +32,3% à Tours. Des prix qui viennent confirmer l'attractivité du territoire.

"C'est perceptible sur l'ensemble du département parce que nous sommes dans un département qui bénéficie de l'attractivité de la métropole et au-delà" explique Vincent Briand, le président de la FNAIM 37. "L'Indre-et-Loire fait partie de ce qu'on appelle l'arc ouest, avec Angers, Nantes et Rennes qui ont beaucoup bénéficié des hausses de prix sur l'immobilier. Et puis on a aussi des prix qui restent accessibles par rapport à ce qu'on peut trouver justement en région parisienne ou dans d'autres régions."

L'arrivée des familles franciliennes, au pouvoir d'achat souvent plus important, est un phénomène qui "s'est accentué" avec la crise sanitaire et le besoin d'espace. "C'est un mouvement qui, je pense, est sur du long terme et qui va se poursuivre" poursuit Vincent Briand, "aujourd'hui, on constate un phénomène récemment baptisé de "démétropolisation". Les grandes agglomérations semblent moins attractives que les villes de taille intermédiaire."

En contrepartie, ces hausses entraînent des difficultés d'accès à la propriété, notamment pour les primo-accédants sans beaucoup d'apports, et les foyers qui possèdent moins de ressources. D'autant que les conditions d'octroi des prêts immobiliers se durcissent, alors que les taux d'emprunt sont encore très bas. Des taux qui ne suffisent pas à compenser la surenchère des prix immobiliers.