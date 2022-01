Prix de la baguette chez Leclerc : en Bretagne, "cela va fermer la lumière dans tous les villages"

C'est une grogne qui gagne toute une filière. Les propos de Michel-Edouard Leclerc, qui annonce le gel du prix de la baguette de pain à 29 centimes ne passent décidément pas auprès de la profession. "Cela va fermer la lumière dans tous les villages", s'alarme Eric Blancho, président de la fédération des boulangers du Morbihan, invité de France Bleu Armorique ce vendredi.

29 centimes à la baguette, c'est quand même un sacré geste pour le pouvoir d'achat que nous fait Michel-Edouard Leclerc. Vous n'êtes pas content ?

Ce monsieur est habitué des coups d'éclat pour la sauvegarde du pouvoir d'achat des Français, alors qu'il y a des produits qu'il vend autrement et qu'il fait des marges dessus. Aujourd'hui, on ne veut pas de marge sur les produits, mais comment on fait pour vivre, comment on fait pour payer nos salariés ? On est déjà en pénurie de boulangers, de salariés, j'ai des maires de communes qui me demandent de trouver des boulangers pour pouvoir s'installer, ce monsieur, avec la baguette à 29 centimes, va fermer la lumière dans tous les centres villes, dans tous les petits bourgs, dans tous les villages.

Ce que vous nous dites, c'est que Leclerc ne joue pas le jeu. Il affiche pourtant des engagements en disant "Nous, on veut une meilleure rémunération des producteurs".

La filière blé et la filière farine, du producteur, du céréalier, au minotier et au boulanger, on ne fait pas du pain comme ça en claquant des doigts. Il y a un certain respect de la nature, de la culture de la fabrication de la farine, de la fabrication du pain. Sur une fermentation, il faut avoir des produits de qualité à la base, si on n'a pas des produits de qualité, on fait rien.

Vous craignez vraiment des conséquences directes pour des petites enseignes proches de grands centres Leclerc ?

Mais ce n'est pas proche, c'est toute la filière qui va être impactée ! Sur quatre mois, vous allez me dire c'est pas grand chose, mais si un boulanger fait 400 baguettes, et qu'il n'en vend plus que 200... Il y a les crédits à payer comme tout un chacun. C'est une fausse histoire du pouvoir d'achat des Français.

Alors, quel est le prix juste d'une baguette pour vous ?

Les boulangers vendent leur baguette entre 90 centimes et un euro. Aujourd'hui, on a des charges, on n'est pas que boulanger pâtissier, on est chef d'entreprise aujourd'hui, donc on a des marges à respecter et il faut les respecter. On ne veut pas vivre comme d'autres professions, des aides de l'État. Les aides de l'État, c'est notre contribuable qui paye.