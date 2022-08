Prix des cantines : "il faut trouver un compromis" selon le président de l'association des maires de Bretagne

Le prix des repas des cantines scolaires sur la sellette en cette rentrée : pour les parents la facture sera plus salée. Plus 4% par rapport à 2021 mais cette hausse ne suffira pas face à l'augmentation des coûts des produits alimentaires d'après Yves Bleunven, le maire de Grand Champ et président de l'association des maires de Bretagne. Il était l'invité de France Bleu Armorique de 7 heures 45 ce mardi matin.

Une hausse annuelle de 2% en temps normal

"Habituellement on est sur des augmentations annuelles de 2%, explique Yves Bleunven. Il va falloir surveiller ça de près mais nous n'avons pas prévu d'ici la fin de l'année d'avoir une augmentation de tarifs puisqu'il faut aussi penser aux familles, on essaye de trouver un compromis."

L'élu rappelle que l'alimentation représente seulement 30% du prix du repas à la cantine, "le reste ce sont des charges de personnels, des charges de fonctionnement, donc il faut aussi relativiser ces hausses même si c'est quelque chose qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu".

Il va falloir qu'on soit plus rigoureux sur le gaspillage

Quoi qu'il arrive, l'inflation n'aura pas de répercussions sur la qualité des menus rassure le maire de Grand Champ "par contre il va falloir qu'on soit plus rigoureux sur le gaspillage, il y a tout un travail éducatif à faire là-dessus".

Selon lui il faut aussi inciter les parents à bien laisser leurs enfants manger à la cantine lorsqu'ils les inscrivent : "On ne peut pas être sans cesse la variable d'ajustement et sans cesse et produire plus de repas que nécessaire tous les midis."