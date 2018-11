Selon un sondage Odoxa-Dentsu consulting réalisé pour franceinfo et Le Figaro, trois quarts des Français soutiennent la mobilisation contre la hausse du prix des carburants. Les appels à manifester et bloquer les routes le 17 novembre se multiplient sur les réseaux sociaux, partout en France.

Les appels à bloquer les routes le 17 novembre pour protester contre la hausse du prix des carburants, qui se multiplient sur les réseaux sociaux, sont "justifiés" pour trois quarts des Français (78%) selon un sondage Odoxa-Dentsu consulting pour franceinfo et Le Figaro*.

► Carte de France des rassemblements prévus le 17 novembre

Toutes les sensibilités politiques concernées

D'après cette enquête, les sympathisants de gauche comme de droite soutiennent les appels à manifester y compris ceux de la majorité (LaREM). Ils sont actuellement 55% à qualifier l’appel aux blocages de "justifié".

À titre de comparaison, le mouvement des fonctionnaires du 22 mai n'était qualifié de "justifié" que par 52% des sondés. 39% pour le mouvement des cheminots.

Près de 8 Français sur 10 (76%) trouvent que l'augmentation des taxes sur le carburant et le fioul domestique est une mauvaise chose. Et 80% des sondés estiment que l'augmentation des taxes sur le carburant et le fioul domestique aura des conséquences importantes sur leur pouvoir d'achat.

Toutefois, 22% des personnes interrogées trouvent que cette hausse des prix "est une bonne chose car il faut avant tout que les Français se déshabituent des produits pétroliers, quitte à ce que cela leur coûte plus cher de les utiliser pendant un certain temps".

Conséquences importantes sur le pouvoir d'achat

Interrogé également sur le nucléaire, 53% des sondés estiment qu'il ne faut pas investir dans de nouveaux EPR [Evolutionary Power Reactor est un projet de réacteur nucléaire de troisième génération, comme à Flamanville, dans la Manche]. EDF veut que soient déployés de nouveaux EPR pour remplacer progressivement les 58 centrales nucléaires actuelles. 46% trouvent, en revanche, que c'est une bonne idée "car il faut renouveler les installations actuelles".

Ce sont les femmes qui sont majoritairement opposées à de nouveaux EPR (61%) et les jeunes de moins de 25 ans (70%), alors que les hommes y sont plutôt favorables (56%) ainsi que les personnes de 65 ans et plus (59%).

* Sondage Odoxa-Dentsu-Consulting pour franceinfo et le Figaro, réalisé auprès d'un échantillon de 988 Français représentatifs de la population âgée de 18 ans et plus, interrogés par internet les 30 et 31 octobre 2018.