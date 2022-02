Prix des carburants : à Bayon, "baisser de dix centimes, c'est une goutte dans la mer"

Comment freiner la hausse des prix des carburants ? Le PDG de Total Patrick Pouyanné a expliqué que le groupe allait faire une remise de dix centimes par litre à ses clients dans 1 150 stations rurales, dans des communes de moins de 6 000 habitants où les automobilistes sont contraints de prendre leur voiture pour travailler ou faire leurs courses. Les prix des carburants explosent depuis plusieurs mois avec en moyenne 1,68 euro pour le gazole et 1,76 euro pour le sans plomb 95. Direction Bayon, environ 1 500 habitants à une trentaine de kilomètres au sud de Nancy. Deux stations essence et des habitants qui subissent les hausses de carburants.

Ce n'est pas de dix centimes qu'il faut diminuer"

Dans les deux stations de la commune, des prix au dessus de la moyenne. David roule beaucoup et il remplit son réservoir petit à petit : "pour pouvoir m'acheter l'essentiel, c'est pouvoir manger dans un premier temps donc j'y vais dix euros par dix euros". Comme l'impression de travailler pour rien pour ce maître-nageur alors dix centimes de moins dans une station Total plus chère que la concurrence, ça ne changera rien pour cette habitante rencontrée sur le parking de la supérette : "dix centimes, ce n'est pas de dix centimes qu'il faut diminuer, c'est beaucoup plus pour revenir à ce qu'on avait il n'y a pas longtemps. Là, c'est une goutte dans la mer".

Des habitants qui s'adaptent à cette nouvelle donne. Dans son SUV, Pascal a basculé la banquette arrière pour faire de la place : "je groupe, j'en profite pour aller à la déchetterie en même temps que je fais les courses. Ce n'est peut-être pas plus mal non plus finalement de réduire nos déplacements". Davantage de déplacements à pied, un parking de la gare TER plus fréquenté, ce sont d'autres effets de la hausse des prix des carburants.

Pouvoir ne pas se déplacer "systématiquement à la ville"

Pour la maire de Bayon Nicole Charrois, l'enjeu, c'est de permettre aux habitants de se déplacer moins : "on a le collège, la gare TER, une belle supérette, la banque, la mairie et la poste, d'autres commerces. On peut trouver beaucoup de services sans avoir à se déplacer systématiquement à la ville comme on dit".

Dans ce contexte, l'autre inquiétude de Nicolas Charrois et de ses administrés, c'est le départ en retraite de deux des quatre médecins généralistes de la commune dans quelques semaines.