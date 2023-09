Prix des carburants : Bruno Le Maire demande à TotalEnergies de prolonger son plafonnement à 1,99 euro en 2024

Pour aider les automobilistes à faire face aux prix des carburants, repartis à la hausse cet été, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire va demander à TotalEnergies de prolonger le plafonnement de tous ses carburants à 1,99 euros au-delà du 31 décembre.

ⓘ Publicité

"Je souhaite que Total, qui a pris l’engagement de plafonner les prix de tous les carburants à 1,99 euro jusqu’à la fin de l’année, prolonge ce plafonnement au-delà du 31 décembre à 1,99 euro", a annoncé Bruno Le Maire sur franceinfo . Il a en revanche à nouveau exclu l'idée d'une nouvelle ristourne à la pompe pour tous les automobilistes.

es prix qui frôlent ou dépassent les 2 euros le litre

Après avoir baissé au printemps, les prix des carburants sont repartis à la hausse durant l'été : selon le dernier relevé du ministère de la Transition énergétique, le litre d'essence sans-plomb était de à 1,96 euro, et le litre de gazole à 1,86 euro. "C'est 15 à 19 centimes de plus depuis le début de l'année", a précisé Olivier Gantois sur franceinfo.

Le seuil des deux euros le litre a été franchi dans de nombreuses stations-service, selon le comparateur du site gouvernemental prix-carburants.gouv.fr . Mais les stations du groupe TotalEnergies restent en deçà, en raison du plafonnement à 1,99 euro.

Les prix ne baisseront pas "tant que la Russie est en guerre"

"On est dans une tendance haussière du baril et donc des prix à la pompe" , a expliqué un peu plus tôt sur franceinfo Olivier Gantois, le porte-parole de l'UFIP, qui fédère les industries pétrolières en France. "Depuis le début de l'été, le cours du baril de brut a augmenté de 10 dollars", a-t-il dit.

Pour expliquer cette hausse, Olivier Gantois a expliqué que "la demande mondiale de pétrole brut est en hausse de 2 millions de barils par jour depuis l'an dernier". Mais c'est surtout la guerre menée par la Russie en Ukraine qui "tend" les marchés, a-t-il dit. "Tant que la Russie, le deuxième producteur mondial est en guerre, il ne faut pas attendre de baisse du prix du baril" , estime-t-il. Autre facteur, la Russie et l'Arabie Saoudite "continuent de limiter leur production", ce qui "maintient les prix à un niveau élevé".