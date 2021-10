Prix des carburants : "C'est la double peine pour les départements ruraux", déplore un élu berrichon

La facture devient de plus en plus salée à la station service. Depuis plusieurs semaines, les prix des carburants flambent. Pour y faire face, le gouvernement doit annonces des mesures, ce jeudi 21 octobre. De quoi soulager les automobilistes, pour qui faire le plein d'essence ou de gazole coûte de plus en plus cher. Une situation encore plus difficile pour les habitants des zones rurales, souvent obligés de prendre sa voiture pour les trajets du quotidien.

"C'est la double peine, parce que malheureusement on n'a pas de moyens de substitution, estime Philippe Moisson, président de l'association des maires du Cher. Aujourd'hui dans nos communes rurales, un ménage est obligé d'avoir deux véhicules quand on travaille à quelques kilomètres de son lieu d'habitation. On n'a pas de moyen de transport en commun qui puisse desservir les lieux où les gens se rendent. Ne serait-ce que pour emmener parfois les enfants à l'école, quand on sait qu'il n'y en a pas dans chaque commune, il faut a minima deux véhicules par foyer".

Il évoque les aires de covoiturage. "Certes ça existe, néanmoins c'est plus compliqué à mettre en place chez nous qu'en milieu plus urbain", poursuit-il.

Baisser les taxes ou mettre en place un chèque-carburant ?

Face à ce constat, le gouvernement va donc annoncer une mesure "simple et efficace" pour alléger le budget carburant des Français. Deux options sont sur la table de l'exécutif : faire baisser les taxes ou bien mettre en place un chèque-carburant. Invité de France Bleu Berry ce jeudi, Philippe Moisson se dit favorable à une diminution des taxes. "J'ai bien écouté les ministres qui ne sont pas favorables à cette solution, indique-t-il, évoquant la prise de parole du ministre de l'Économie Bruno Le Maire, qui semble privilégier le chèque-carburant. Moi je rappelle simplement qu'aujourd'hui sur un litre de gazole, le prix de la matière brute représente en gros un tiers, soit 50 centimes, les frais liés à la distribution représentent entre 10 et 15 centimes, et le reste ce sont des taxes, entre 55 et 60%".

Philippe Moisson, président de l'association des maires du Cher. © Radio France - Michel Benoit

"Cela veut dire que quand vous allez à la pompe, vous donnez en gros entre 80 et 90 centimes d'euros à l'État à chaque litre, indique l'élu berrichon. Est-ce qu'on peut baisser ça ? Moi je pense que oui, c'est une solution. Quand le prix du brut augmente, ça augmente tout de suite à la pompe. Mais quand ils baissent, ils ne baissent pas tout de suite à la pompe. Il suffirait peut-être à un moment de lisser un peu".

Quand on veut, on peut. Il suffit d'avoir la volonté politique

Concernant le chèque-carburant, option qui semble privilégiée par le gouvernement, plusieurs difficultés existent. Il faut déterminer qui pourrait bénéficier de cette aide spécifique et de court terme : les ménages les plus modestes ou bien ceux qui roulent le plus et consomment donc plus de carburant ? "Quand on veut, on peut. Il suffit d'avoir la volonté politique", réagit Philippe Moisson.

"Après, il faut cibler et je suis toujours très prudent par rapport à ce genre de choses, explique-t-il, parce qu'on dit qu'on va aider les personnes les plus défavorisés. Et moi, je dis attention, aujourd'hui vous avez des gens qui travaillent tous les jours, qui sont ce qu'on appelle la classe moyenne. Et c'est ceux-là qui payent systématiquement tout. Ils sont exclus malheureusement de beaucoup de dispositifs. Ces gens-là risquent d'être exclus du système, on connaît la chanson".