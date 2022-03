Prix des carburants :"Il faut s'attendre à des retards de chantier" dit le PDG de Rougeot à Meursault

La prix des carburants continue de flamber :quelles conséquences sur l'activité et l'emploi de nos entreprises de travaux publics ? On a posé la question à Christophe Rougeot le PDG du groupe Rougeot, invité de la matinale de France Bleu Bourgogne et France 3 Matin ce mardi 22 mars 2022.

Les prix des carburants vendus en station service en baisse pour la première fois de l'année mais des prix qui restent très hauts. Quelles conséquences pour nos entreprises de travaux publics sur l'activité et l'emploi ? On en a parlé avec l'invité du 6/9 France Bleu Bourgogne et France 3, le PDG du groupe Rougeot à Meursault, Christophe Rougeot.

France Bleu Bourgogne : concrètement, cette hausse des carburants, comment vous y faites face ?

Christophe Rougeot : les conséquences sont assez simples, si je prends la facture de mars 2021 et celle de 2022 pour le budget du GNR et du gazole, c'était 32.000 la facture et maintenant, c'est 63.000! Si je prends le bitume, on l'achetait 440 maintenant c'est 650, je consomme 6.000 tonnes à peu près d'enrobé et deux millions de litres de gazole et génère donc c'est de l'ordre de 3 millions d'euros pour une entreprise comme nous.

Ces charges en plus, vous allez les compenser comment ?

On va essayer de les compenser sur les travaux publics. Quand on a les marchés publics que l'on a, on a des indices. Mais les indices, ils arrivent très tard et en plus, le gaz n'est pas compris dedans, donc ils sont a minima. J'ai envie de dire. Et puis sur les privés. Maintenant, tous les devis qu'on fait, ce sont des devis à huit jours, dix jours.

Est-ce que ça veut dire que vous avez déjà des clients qui vous disent, non finalement, ce chantier, on ne va pas le faire parce que forcément, la hausse des prix que vous subissez, ils vont la subir également ?

Il y a des chantiers privés qui vont être repoussés. Pour le moment on a de l'activité mais avec l'énergie qui augmente, et puis le manque d'approvisionnement aussi c'est compliqué. On a des matières premières qui sont difficiles à avoir. On risque d'avoir des chantiers, soit en retard, donc avec des pénalités de retard. J'espère qu'on va nous les enlever mais voilà, il y a tout ça qui va se mettre en place et on se demande sur les enrobés, ce qui est vraiment notre cœur de métier. Si on ne va pas arrêter les centrales de Roubaix et les carrières pour faire face à cette hausse.

Vous parliez de matières premières et de pénurie. Qu'est ce qui manque particulièrement aujourd'hui pour vous dans votre activité?

Nous, on a la chance d'être indépendant et d'avoir nos propres carrières. C'est nous qui joueront le jeu, même si le coût et le coût pour faire des granulats, va me coûter plus cher, c'est surtout, je pense, dans le bâtiment le second où il y a le plus de pénurie sur l'ensemble des matériaux.

Est-ce qu'en termes d'emplois, il y a là aussi des conséquences à attendre ?

On n'espère pas. Par contre, si l'énergie devenait encore de plus en plus cher, je pense qu'on aura un mois de septembre assez difficile et on sera peut être obligé de faire du chômage technique. Après le Covid, on pensait pouvoir mettre le pilote automatique mais là encore on vole à vue et il faut faire face. Mais on essaiera de préserver l'emploi. On a toujours fait ça. En plus, on a besoin de recruter et donc ça arrive mal aussi parce qu'il va falloir qu'on change nos modes de consommation. Et puis, je crois que la décarbonation a tout son sens puisqu'il faut qu'on soit moins énergivore.

Aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez en priorité à ce gouvernement pour vous aider ?

Pour nous, ce serait vraiment le blocage des prix de l'énergie. Aujourd'hui, il faut le blocage car c'est vraiment très difficile pour tout le monde.