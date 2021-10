Entretien, conduite, comparateurs : comment économiser malgré la hausse du prix des carburants

Le prix des carburants a augmenté de 28% sur un an. Un bond constaté par tous les automobilistes : 1€53 en moyenne pour le diesel, 1€63 le SP95. Pour limiter la casse, France Bleu vous donne quelques conseils, de l'entretien de votre véhicule, à l'amortissement de vos trajets.

Comment limiter la casse en allant faire le plein de sa voiture ? La question est de plus en plus essentielle, alors que le prix des carburants a bondi de 28% sur un an. Concrètement, le tarif au litre est d'1€53 en moyenne pour le diesel, 1€63 le SP95. Applications, sites internet, covoiturage : France Bleu vous aide à conserver un peu de pouvoir d'achat malgré ces hausses.

Entretien et conduite

Le conseil classique est d'entretenir correctement et régulièrement sa voiture pour éviter la surconsommation. Il faut notamment penser à vérifier régulièrement la pression des pneus (au moins une fois par mois) pour éviter une surconsommation qui oscille entre 2 et 10% lorsque les pneus ne sont pas assez gonflés. Faites aussi attention au poids de votre voiture : plus elle est lourde, plus elle consomme. Pour gagner une vingtaine de kilos, vous pouvez privilégier un demi-plein.

La conduite joue aussi un rôle important dans la consommation du véhicule. Sans dépasser les vitesses autorisées, il faut privilégier une conduite souple et l'augmentation du rapport de vitesse : en clair, il faut passer la vitesse supérieure le plus rapidement possible, avant 2000 tours/minute avec un diesel, avant 2500 tours/minute avec une essence.

Comparer les prix du carburant

Avec un peu d'organisation, de nombreux outils vous permettent de comparer les tarif des carburants dans les stations les plus proches de chez vous. Le site officiel prix-carburants.gouv permet de faire des recherches par département, par ville, ou par trajet. Ce sont les gérants des stations qui mettent à jour les tarifs. Existent également les applications collaboratives : Waze, Michelin, Essence&CO, ou encore Carbu.com, où ce sont les utilisateurs qui doivent renseigner et mettre à jour les prix à la pompe.

Les opérations de "carburants à prix coûtant" se multiplient également dans les grandes enseignes. Elles sont intéressantes à condition de ne pas se déplacer trop loin pour en bénéficier : le gain est de 3 euros maximum par plein.

Amortir ses trajets

Nombreux sont les français qui amortissent leurs longs trajets, le plus souvent en utilisant le service de covoiturage BlaBlaCar. Un peu moins connue, l'application BlaBlaCar Daily favorise le covoiturage sur les trajets du quotidien. L'idée est de renseigner son adresse personnelle et professionnelle, et ses horaires de départ. Si vous faites deux fois 30 kilomètres par jour, vous pouvez récupérer 120 euros par mois en transportant deux personnes dans votre voiture.