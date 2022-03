Prix des carburants : "Difficile de répercuter ces hausses vertigineuses", les transporteurs routiers inquiets

Plusieurs organisations de transporteurs routiers appellent l'Etat à "prendre des mesures d'urgence, fortes et concrètes" pour les soutenir. Les prix à la pompe battent encore des records. "La situation est de plus en plus alarmante", selon l'Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE), qui pointe une augmentation du prix du gazole de 45% en un an.

Les transporteurs routiers peuvent répercuter cette hausse des prix, en appliquant "le pied de facture" (ou "la surcharge carburant"). Tous les mois, ils réajustent à la hausse ou à la baisse le prix facturé à leurs clients, selon l'évolution du cours du pétrole. "Je n’ai pas encore calculé pour le mois d’avril mais je pense qu’il va falloir augmenter la surcharge de 6 ou 7%", indique Loïc Raffier, co-gérant de sociétés de transport HTA et RTC au Havre.

"Nous ne pouvons pas absorber les surcoûts. Sinon nous mettrions la clef sous la porte", souligne Jean-Philippe Cazaurang, directeur technique de l’entreprise Buffard Logistique au Havre. Benoit Lefebvre, directeur général de la société Sonotri à Port-Jérôme-sur-Seine abonde. "Il faut souligner que nous avons _des lois qui protègent, à nous de les faire respecter_. Certains clients font du chantage, refusent de payer. Ils s'exposent à des sanctions".

Difficile de répercuter sur les clients ces hausses vertigineuses

Néanmoins, il concède que "80% des entreprises de transports sont des TPE avec moins de 15 salariés. Il n'est pas toujours simple de peser face à des donneurs d'ordres qui ne respectent pas les règles". L'Organisation des transporteurs routiers européens appelle le ministre de l'Economie Bruno Le Maire "à veiller à ce que les relations commerciales se passent dans des conditions saines" car plusieurs transporteurs font face à des clients qui refuse de payer le surcoût engendré par la hausse des prix du carburant.

Loïc Raffier, co-gérant des sociétés de transport HTA et RTC au Havre souligne qu'une grande partie des clients comprennent. "Ils font leur plein aussi, donc ils se rendent compte que les prix flambent et que nous n'avons pas d'autres choix. Mais il y aussi les récalcitrants, avec dans le lot ceux qui catégoriquement de payer. Il peut y avoir une forme de chantage. Des clients expliquent qu'ils pourraient se tourner vers des transporteurs étrangers : ils payent le carburant comme nous mais le coût de la main d'œuvre est moins élevé". Olivier Métais, gérant et fondateur de la société Métais Transport à Rouen ajoute qu'il est "difficile de répercuter sur les clients ces hausses vertigineuses. Habituellement, ce sont des petites hausses étalées dans le temps, là ce sont des hausses à deux chiffres quasiment tous les deux jours. Dans ce contexte, il est plus compliqué de négocier avec les clients". L'OTRE demande un "bouclier tarifaire énergie" pour "garantir aux entreprises du transport routier un prix du carburant figé".

Vers un rationnement du carburant ?

Olivier Métais craint également d'avoir des difficultés à s'approvisionner en carburant. Pour faire rouler ses 24 camions, il fait remplir sa cuve de carburant. Toutes les semaines, il passe commande auprès de son fournisseur. "Mais jeudi, celui-ci m'a répondu qu’il était dans l’incapacité de me fournir du carburant. Mon commercial m’a lâché qu’ils étaient _contingentés_. Ils ont le droit de fournir du carburant à leurs clients mais dans une certaine quantité, pour éviter la pénurie sur différents sites. Aujourd’hui, on ne s'inquiète pas seulement de la hausse des prix, on se demande aussi si demain nous aurons du carburant pour faire tourner nos véhicules".

Un autre transporteur au Havre explique que son fournisseur pourra lui livrer 20.000 litres contre 30.000 habituellement. Jean-Philippe Cazaurang n'a pas cette difficulté et il espère que cela va durer "parce que cela voudrait dire que nous devrons restreindre notre activité et qu’on commence à faire des choix sur les livraisons et les flux que l’on traite".