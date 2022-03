VIDÉO - Prix des carburants : "Il faut une baisse des taxes et une hausse des salaires"

La hausse des prix de l'énergie liée à la guerre en Ukraine inquiète l'association Force Ouvrière de consommateurs en Vaucluse, alors que le prix moyen d'un litre de gasoil est proche des deux euros. "Non seulement tout augmente, mais en plus, votre pouvoir d'achat baisse car les salaires n'augmentent pas", déplore Alain de Vecchis, le président de l'association, invité de France Bleu Vaucluse ce mercredi matin, qui dit constater une "paupérisation de la population".

"Les conséquences sont nettes, claires et précises : les gens ne pourront plus prendre de voiture pour se déplacer, pour aller travailler. Nous allons assister à des faillites en cascade, alerte-t-il. "Aujourd'hui, vous avez 1.000 euros et 5% d'inflation, donc vous perdez déjà 50 euros. Ce n'est plus possible." Et selon Alain de Vecchis, les chèques énergie proposés par le gouvernement ne suffisent plus. Il faut, dit-il, "que l'État prenne ses responsabilités" et demande dès que possible "une baisse des taxes sur les carburants et une hausse des salaires".