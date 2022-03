Prix des carburants : la FNTR de Moselle craint des défaillances d'entreprises

Le secteur du transport routier obtenu une aide de 400 millions d'euros de la part du gouvernement pour faire face à la hausse des prix des carburants. Cette aide s'ajoute aux mesures du plan de résilience annoncées mercredi par le Premier ministre Jean Castex pour minimiser l'impact de l'envol des prix de l'énergie.

Une aide ponctuelle pour une crise durable

"C'est forcément pour nous une avancée favorable" commente Philippe Da Soler, patron d'une entreprise de transport à Folkling et président en Moselle de la FNTR (Fédération nationale des transports routiers). Cette aide précise t-il, "représente environ 1.000 euros par véhicule versés en une fois, mais l'augmentation du gazole représente 2.000 par véhicule, on se demande effectivement où on va aller." Car cette aide du gouvernement est ponctuelle et Philippe Da Soler s'interroge sur l'avenir des entreprises si la crise venait à durer.

Répercussions sur les clients

Dans son entreprise où il possède une flotte de 70 véhicules, le carburant (36%) est le deuxième poste de dépense après les salaires (46%). Il tente de faire des économies en travaillant sur les trajets pour éviter le plus possible les "kilomètres à vide." Mais il est bien obligé de répercuter à ses clients cette augmentation des charges. "Avant les événements en Ukraine, nous avions une hausse qui était chiffrée pour cette année à 7%. En un mois, elle est passé à 12%."

Philippe Da Soler ne cache pas son inquiétude vis-à-vis des entreprises les plus fragiles. "Il nous faut les trésoreries nécessaires pour pouvoir acheter notre énergie. Une entreprise peut être rentable aujourd'hui, mais obligée de fermer parce qu'elle n'a pas les fond pour payer ses factures." Pour autant, le chef d'entreprise n'imagine pas des actions de blocage ou de barrages filtrants en Moselle comme ailleurs en France. "Nous sommes dans le dialogue et l'Etat nous a montré qu'il faisait un effort."