Prix des carburants : la mairie de Libourne offre une aide financière pour la conversion au bioéthanol

Face à l'envolée des prix des carburants, la mairie de Libourne relance son dispositif "Roulez plus vert et moins cher", une aide financière destinée à la conversion des moteurs essence au bioéthanol E85.

La municipalité de Libourne parle d'une "mesure de soutien au budget des ménages". Alors que le prix du gazole atteint des records, la ville, sous-préfecture de Gironde, "réactualise" son dispositif "Roulez + vert et - cher". Une aide financière pour encourager les Libournais à convertir leur moteur essence au bioéthanol.

"Jusqu'à 400 euros d'aide"

"Ce n'est pas un chèque énergie ou un chèque sur l'achat de carburant, précise Laurence Rouède, première adjointe au maire de Libourne. La conversion d'un moteur essence au biocarburant coûte entre 800 et 1.000 euros. Et nous apportons une aide dont le montant, variable en fonction des ressources et du quotient familial, peut aller jusqu'à 400 euros, soit une prise en charge de la moitié des frais pour équiper son véhicule".

Faire un plein avec un biocarburant à 70 centimes le litre plutôt que 1,5 euros le litre, prix actuel moyen à la pompe

C'est une mesure qui existe à Libourne depuis plusieurs mois mais qui revient en force avec la flambée des prix à la pompe. "Une soixantaine de Libournais ont déjà pris contact avec le Centre communal d'action social qui pilote le dispositif, quatorze ont déjà franchi le pas et converti leur voiture. Et depuis quelques mois, c'est un à deux appels par jours de personnes intéressées par l'aide financière."

Pour bénéficier du dispositif, il faut notamment résider à Libourne et être propriétaire d'un véhicule essence assuré. Toutes les conditions nécessaires sont indiquées ici

Les Libournais intéressés peuvent appeler le CCAS au 06.73.38.86.69 (du lundi au vendredi de 9h à 12h).