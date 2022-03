Prix des carburants : le blocage du dépôt pétrolier de Lorient levé

Depuis plusieurs jours, la contestation autour du prix du carburant était particulièrement forte dans l'ouest du Morbihan. Lundi matin, l'agglomération de Lorient s'est retrouvée paralysée par des opérations escargot sur la N165, la voie rapide, et ce sont les routes secondaires qui se sont dans la foulée retrouvées saturées.

L'entrée du dépôt pétrolier de Lorient elle, restait, bloquée par des engins de travaux publics, depuis le 15 mars.

Une délégation a été reçue lundi en sous-préfecture de Lorient : "des représentants des entreprises de travaux publics, de transporteurs, d'agriculteurs, d'ambulanciers, de taxis et d'entreprises agricoles", précisent les autorités "afin de relancer le dialogue."

Levée du blocage du dépôt pétrolier

"À l'issue d'une réunion franche et directe, au cours de laquelle les représentants des professions ont pu présenter avec détermination leurs revendications liées à la hausse du prix des carburants, ces derniers ont décidé de lever les blocages autour du dépôt pétrolier de Lorient."

En contrepartie, "le préfet du Morbihan s'est engagé de son côté à faire remonter au plus haut niveau les sujets abordés et de travailler avec eux dans le respect d'un dialogue ouvert et constructif."

à lire aussi Plan de résilience : les blocages des dépôts pétroliers maintenus en Bretagne

Le port de Lorient toujours bloqué

Après la levée du blocage de l'entrée du dépôt pétrolier de Lorient, le préfet du Morbihan lance un ultimatum concernant le port de pêche : il menace de déployer les forces de l'ordre, pour lever le blocage du port. Le préfet reçoit les pêcheurs ce mardi matin à 10 heures.