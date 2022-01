Prix des carburants : le gouvernement n'exclut pas des mesures quand la voiture est nécessaire pour travailler

1,6540 euro le litre de gazole, 1,7249 euro celui de super SP95 et 1,7854 euro le SP98 : les prix à la pompe continuent de grimper, suivant les cours du baril de pétrole qui ont atteint des sommets ces derniers mois avec la reprise économique mondiale. Des hausses qui pèsent sur le pouvoir d'achat de nombreux Français, notamment ceux qui sont obligés d'utiliser leur véhiculer pour aller travailler.

En Dordogne par exemple, où neuf personnes sur dix sont concernées selon l'Insee, l'inquiétude est vive. "Je ne peux plus faire le plein, financièrement ça n'est plus possible", a expliqué Claude à France Bleu Périgord. Employée de la station-service de Niversac à Saint-Laurent-sur-Manoire, Laurine confirme : "On a des gens qui mettent 5 euros ou 10 euros d'essence... Pas plus parce que c'est trop cher !"

Pas de baisse de la TVA

Invité de franceinfo ce lundi, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a "écarté" toute baisse de la TVA sur l'essence, une mesure réclamée par l'association de consommateurs UFC Que-Choisir. "Il y a un problème de sur-fiscalité sur l'énergie", estime Alain Bazot, son président. "Le fait de faire payer une TVA sur les taxes, c'est quelque chose qui n'est plus supportable, qui n'est plus socialement admissible", a-t-il déclaré sur franceinfo.

"Dix centimes d'euro de moins le litre, sur un plein de 50 litres, c'est cinq euros en moins" pour le consommateur, mais "cinq milliards" de pertes de recettes fiscales pour l'État défend pour sa part le ministre. Si supprimer cette TVA "coûte cher", est-ce "normal que l'État profite de la crise pour ponctionner l'ensemble des consommateurs ?", répond l'association qui appelle à "remettre à plat la logique et la légitimité de la fiscalité".

Des aides spécifiques

Le gouvernement vise plutôt l'accompagnement des "personnes qui n'ont d'autre choix que de prendre leur véhicule pour travailler", a tranché Bruno Le Maire. Selon l'Agence France-Presse (AFP), cela pourrait passer par le relèvement du barème utilisé pour le calcul de l'indemnité kilométrique, qui concerne 2,5 millions de foyers imposés déclarant leurs frais réels.

Insuffisant pour Alain Bazot qui rappelle que la Commission de régulation de l'énergie a affirmé que "le consommateur d'énergie" était "la vache à lait". Pour lui, il est "devenu insupportable que l'État ponctionne à 20% des produits qui sont des biens essentiels pour se déplacer, pour travailler". Il souligne qu'"il n'y a pas que les gens qui travaillent" qui utilisent leur véhicule, mais qu'il y a aussi "des personnes âgées qui doivent se déplacer pour aller chez leur médecin" ou pour "aller faire les courses".

De son côté, Bruxelles recommande d'aider directement "ceux qui en ont le plus besoin", en versant des "chèques spécifiques", plutôt que d'abaisser uniformément la TVA sur les carburants, sur le modèle de "l'indemnité inflation", aide de 100 euros pour les Français gagnant moins de 2.000 euros nets par mois, annoncée à l'automne par le Premier ministre Jean Castex.

Une annonce dans la semaine ?

Cela suffira-t-il à prévenir toute éruption sur un sujet qui était au cœur du mouvement des "gilets jaunes" en 2018 ? À trois mois de l'élection présidentielle, le sujet préoccupe le gouvernement. Bercy a avancé qu'une solution émergera "peut-être dans la semaine". Le ministre de l'Économie doit d'ailleurs être reçu par Jean Castex à Matignon mardi en fin de journée, pour un entretien qui pourrait permettre d'en préciser les détails.